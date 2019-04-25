Миллионы россиян останутся без майских праздников

Они будут работать в обычном режиме
Экономика 19:00
Шар. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Миллионы россиян останутся без майских праздников. Они будут работать в обычном режиме.

По данным портала по поиску работы SuperJob (16+), трудиться в майские праздники будут 15% россиян. С учетом примерно 70 млн занятых в народном хозяйстве страны, число "майских трудоголиков" может составить 10 млн человек.

А вот 13% россиян, напротив, намерены взять отпуск в период майских праздников, чтобы продлить себе каникулы. Как выяснили аналитики портала, количество работающих в майские праздники россиян сегодня максимальное за всю историю наблюдений.

Для сравнения: в 2012 году, по данным сервиса, работали в майские праздники только 6% жителей России. Примечательно, что меньше всего желающих взять отпуск в майские праздники среди молодежи до 24 лет. Таковых среди молодых работников только 7%.

Также сервис выяснил, что свыше 40% респондентов намерены провести майские праздники дома. На дачу или в деревню отправятся 16% россиян. И только 1% может себе позволить на майские праздники "смотаться" за границу.

Никифор Зуев

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