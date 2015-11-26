Путин поддержал проект ВКАДа на встрече с Кожемяко

Президент встретился с губернатором перед переговорами с Ким Чен Ыном

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщает ТАСС.

Президент поддержал предложение Приморского края о необходимости моста на остров Русский через остров Елена и реконструкцию путепровода Некрасовский до Зари, что существенным образом повлияет на транспортную ситуацию во Владивостоке.

Кроме того, глава региона доложил о социально-экономическом развитии Приморья.

О готовности отстоять реализацию проекта кольцевой автодороги во Владивостоке с выходом на Русский остров губернатор Олег Кожемяко заявлял на инвестфоруме в Сочи в феврале этого года. Во время апрельского визита во Владивосток министра транспорта Евгения Дитриха вопрос ВКАД также обсуждался. Олег Кожемяко обозначил, что проект Владивостокской кольцевой дороги будет реализовываться прежде всего за счет государственных денег – федеральных и краевых по принципу софинансирования.

Напомним, проект строительства кольцевой автодороги во Владивостоке возник при мэре Игоре Пушкареве. Предполагалось, что работы займут от трех до пяти лет, в зависимости от финансирования этапов проекта. Проектировщиком выступала компания "Гипростроймост", генеральный проектировщик Золотого моста во Владивостоке. За идею Игоря Пушкарёва построить объездную дорогу вдоль Амурского залива высказались более 100 тысяч жителей Владивостока.

Во времена губернаторства Владимира Миклушевского проект сошел на нет. Так, на третьем Восточно-экономическом форуме экс-глава Приморья рассказал, что имевшийся тогда проект Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) не устраивал краевые власти.



