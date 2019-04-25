Переход на цифровое вещание отложили в 21 регионе страны

Там он произойдет 14 октября 2019 года
Общество 21:30
Телевизор. Фото: Александра Данилова, ИА UlanMedia

Переход на цифровое вещание отложили в 21 регионе страны. Там он произойдет 14 октября 2019 года.

Минкомсвязи приняло решение продлить сроки перехода на цифровое телевещание. Об этом 25 апреля сообщил глава ведомства Константин Носков.

В 21 регионе страны отключение аналогового вещания произойдет 14 октября 2019 года. 14 октября жители этих регионов, пользующиеся аналоговым телевидением, увидят на экранах своих телевизоров только заставки, как подключить цифровое телевидение.

Напомним, что первоначально отключение от аналогового телевещания разделили на три этапа, с января по июнь 2019 года. 15 апреля 20 российских регионов перешли с аналогового на цифровое телевещание. Среди них Москва, Московская, Амурская, Сахалинская, Тюменская области.

Россиянам в рамках цифрового вещания будет доступен пакет из 20 телеканалов в высоком качестве. В первый мультиплекс входят "Первый канал", "Россия 1", НТВ, Матч ТВ, Петербург — Пятый канал, "Культура", "Карусель", "Россия 24", ТВ Центр и ОТР. Второй мультиплекс включает в себя "Спас", РЕН ТВ, СТС, "Домашний", "Пятницу", "Звезду", ТНТ, Муз-ТВ, ТВ-3 и "Мир".

Никифор Зуев

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