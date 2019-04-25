Жить стало веселее? ВЦИОМ назвал количество счастливых россиян

Показатели достигли максимальных значений
Общество 22:15
Большинство россиян делает счастливыми наличие семьи. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) назвал количество счастливых россиян. Показатели достигли максимальных значений за всю историю наблюдений.

Как сообщили социологи, подавляющее большинство россиян (86%) назвали себя частично или полностью счастливыми. Это наивысший процент за все время мониторинга уровня счастья россиян.

На вопрос "Вы счастливы или нет?" 35% респондентов ответили "определенно да". Свыше половины, 51%, выбрали более осторожный вариант: "скорее да".

7% респондентов ответили "скорее нет". Затруднились с ответом всего 3% опрошенных.

Счастливыми большинство россиян делает наличие семьи (33%) и детей (18%). Также важны для счастья хорошая работа (17%), здоровье, свое и близких (21%).

Никифор Зуев

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