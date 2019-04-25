Работающим инвалидам собираются проиндексировать пенсии

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству проработать эту идею

Деньги. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Работающим инвалидам в России могут проиндексировать пенсии по инвалидности. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству проработать эту идею.

Такое поручение премьер дал после отчета правительства в Госдуме. Расчетами займутся министерство труда и соцзащиты совместно с Минфином и Минэкономразвития.

Они должны просчитать экономическую возможность индексации пенсий по инвалидности работающим инвалидам. Чиновникам поставили задачу доложить о результатах до 1 июля 2019 года.

Кроме того, правительство расширит список профессий, должностей, специальностей, обладателям которых будет положена надбавка к страховой пенсии. Единственное условие: они должны проработать в сельском хозяйстве не менее 30 календарных лет.

Никифор Зуев