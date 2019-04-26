Корею свяжут с Транссибирской магистралью

Россия намерена решить вопрос с организацией прямого железнодорожного сообщения, заявил Владимир Путин
Политика 02:40
Тематическое изображение. Фото: ИА PrimaMedia

Владимир Путин после первой полноформатно встречи с лидером КНДР Ким Чен Эном заявил журналистам о намерении России связать Транссиб с Транскорейской магистралью.

По словам Владимира Путина, Россия намерена "последовательно решать вопрос по организации прямого железнодорожного сообщения", которое свяжет юг и север Корейского полуострова с выходом на Транссибирскую магистраль, пишет РГ.

"Мы уже говорим об этом не первый год. Все это возможно. Более того, на мой взгляд — во всяком случае, мне так всегда казалось, это и в интересах Южной Кореи", — выразил предположение президент РФ.

Владимир Путин сообщил, что не так давно произошла стыковка железных дорог севера и юга полуострова. Выход в Россию уже есть, но пока не удается "прогнать хотя бы первые составы в тестовом режиме", уточнил российский лидер. По мнению Путина, у Республики Корея есть некие "союзнические обязательства" перед США, поэтому при принятии окончательных решений по соединению Транссиба и Транскорейской магистрали "в какой-то момент все останавливается".

"Будем над этим спокойно, напряженно и терпеливо работать. Надеюсь, что когда-то мы сможем это сделать, и чем быстрее мы это сделаем, тем лучше", — отметил Владимир Путин

Напомним, в пролом году в РЖД уже подсчитали сроки и суммы, необходимые на проект соединения железнодорожных магистралей. Проект обошелся бы в 3-4 миллиарда долларов и может быть реализован в течение 3-5 лет или даже быстрее, отмечал глава РЖД Олег Белозеров.

Анна Кольцова

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