Налоговая разрешит россиянам возвращать больше денег

Налоговый вычет можно будет получить за расходы на спорт

Поправки в Налоговый кодекс, позволяющие получить социальный налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, подготовлены Министерством финансов. Данная мера помимо привлечения граждан к занятиям спортом должна принести экономический эффект в 200 млрд рублей.

Какие именно услуги можно будет предложить к налоговому вычету должно определить Министерство спорта РФ.

Предполагаемый налоговый вычет предлагается отнести на счет налоговых вычетов на здравоохранение. Между тем общая сумма всех социальных налоговых вычетов не должна превышать 120 тысяч рублей за один год.

В конце 2018 года проработать возможность предоставления гражданам налогового вычета за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги было поручено президентом Путиным. Тогда же обсуждалась идея обязать работодателя оплачивать сотрудникам занятия спортом.

Егор Тараруев