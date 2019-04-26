Оплатить по полной работу в майские праздники, потребовал КС

Работодатели при расчете оплаты труда должны воспользоваться новой схемой

Деньги. Фото: pixabay.com.

Оплачивать труд сотрудников в праздники по новой схеме, обязал Конституционный суд России. При расчете по новой сситеме работодатели должны учитывать не только оклад, а полную зарплату сотрудника.

Россияне, чей заработок состоит из оклада и премии, смогут рассчитывать на получение как основной части, так и стимулирующих выплат за работу в праздничные дни, пишет Life.

По двойным расценкам должны начислят сумму сотрудникам со сдельной оплатой труда. При оплате по тарифу размер отчислений будет складываться исходя из двойной дневной или часовой ставки.

Сотрудникам, работающим по договору, заработок будут рассчитывать в соответствии с минимальными нормативами, указанными в ТК.

В данном случае работодатель может увеличить выплаты или установить свои расценки.

Жанна Оболенская