Осторожно, Facebook: соцсеть обвинили в краже личных данных пользователей

По версии следствия Facebook незаконно получает доступ к личной информации людей

facebook. Фото: pixabay.com

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Facebook из-за несанкционированного сбора 1,5 млн контактных данных с электронных адресов пользователей.

Популярную социальную сеть обвиняют в незаконном получении контактных данных миллионов пользователей по всему миру. По версии следствия, компания Марка Цукерберга запрашивала доступ к личной информации людей, когда они регистрировались в соцсети и подтверждали свою электронную почту. Полученные данные могли быть использованы против пользователей.

Так же ранее выяснилось, что пароли пользователей Facebook и Instagram хранились просто в текстовых файлах и получить доступ к ним мог любой. Кроме того, Facebook предоставлял данные своих пользователей штабу Дональду Трампа. На их основе эксперты анализировали предпочтения избирателей и выстраивали предвыборную компанию. За эти нарушения Федеральная торговая комиссия США планирует оштрафовать Facebook на сумму от 3 до 5 млрд долларов.