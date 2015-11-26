Юрий Корсаков: Задачи, стоящие перед властями Приморья, определены

Заместитель руководителя фракции ЕР в Заксобрании Приморья - о докладе губернатора по работе краевой администрации в 2018 году

Депутат ЗС ПК от Первореченского района Юрий Корсаков. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

Прошлый год был отмечен беспрецедентным единением ветвей власти Приморского края в решении важнейших проблем региона. Достаточно вспомнить целый блок социальных законов, инициированных главой Приморья и принятых парламентариями края. Депутат Заксобрания Приморья от Первореченского района Юрий Корсаков после очередного заседания приморского парламента 23 апреля рассказал в интервью для ИА PrimaMedia о своих впечатлениях от отчета губернатора перед депутатами.

— Юрий Михайлович, почему вместо традиционных рассказов о том, как "мы хорошо поработали", Олег Кожемяко в основном критиковал работу администрации?

— Губернатор говорил больше не о том, что у нас хорошо, а о том, как сделать лучше. Не стоит забывать, что на посту и.о. губернатора в прошлом году Олег Кожемяко проработал меньше трех месяцев, а отчет был за весь 2018 год.

Хорошо, что Приморье не "провалилось" по важнейшим показателям экономического развития. Физический объем валового регионального продукта – 861 млрд рублей по сравнению с 777 млрд в 2017 году. Наблюдается рост оборота розничной торговли, организаций рыболовства, на целых 15% выросла добыча полезных ископаемых, снижается безработица и увеличивается средняя заработная плата. Наблюдаются и негативные тенденции – объем выполненных работ в строительной отрасли составил 85,8% к уровню позапрошлого года, небольшой спад зарегистрирован в промышленном производстве, обрабатывающих производствах и сельском хозяйстве.

— По каким направлениям нужно исправлять ситуацию?

— Важнейшая проблема – в Приморском крае, в сожалению, до сих пор так и не научились бережно относиться к казенным деньгам. В 2018 году в консолидированный бюджет региона поступило 142 млрд рублей, что составило 104% к плановым показателям. Но – мы не израсходовали из этих средств 15,7 млрд. Что означает – непостроенные дороги, школы, неотремонтированные больницы, незакупленное оборудование.

Из 34 городских округов и муниципальных районов 10 исполнили бюджеты с просроченной кредиторской задолженностью на сумму 440 млн рублей. Низкий уровень софинансирования со стороны краевого бюджета – 80 на 20% – не позволял муниципалам участвовать в государственных программах. Потому в конце 2018 года было принято решение о выделении дополнительной финансовой помощи муниципалитетам в размере 450 млн рублей, которые использованы на ремонт дорог, погашение просроченной кредиторской задолженности, первоочередные потребности.

С 2019 года для муниципалитетов края пересмотрен уровень софинансирования расходных обязательств с целью расширения возможности участия в государственных программах по двум направлениям. В расходах неинвестиционного характера участие муниципалитетов предусмотрено от 1% до 5%; в расходах инвестиционного характера — от 0,5% до 1%. Для городских и сельских поселений Приморья, входящих в состав муниципальных районов, установлен единый уровень софинансирования расходного обязательства, где муниципалитеты участвуют 1% — в расходах неинвестиционного характера и 0,5% — в расходах инвестиционного характера.

Губернатор еще раз подчеркнул – необходима строгая бюджетная дисциплина. Федеральные власти очень серьезно относятся к проблемам, которые существуют в Приморском крае, нас хорошо поддерживают в финансовом плане. Главные распорядители бюджетных средств должны вовремя провести конкурсы, сделать роспись денег до исполнителей госзаказа. Ни одна копейка бюджетных (т. е. народных) денег не должна быть неиспользованной.

— В последние годы власти Приморского края часто сообщали об успехах в области сельского хозяйства. В прошлом году, как ни печально, у нас падение производства более чем на 4%…

— Непогода, ящур в свиноводческих хозяйствах, кризис на птицефабриках – все это сложилось в негативный результат. Для меня важнее, что губернатор указал пути выхода из этих проблем. Нам нужны инвесторы, не исключено, что иностранные, на производство птицы, на парники. Ситуация не брошена на самотек, что само по себе хорошо.

— В то же время, не очень хорошо себя чувствуют краевые предприятия?

— Да, отмечено, что ослаблен контроль за деятельностью созданных Приморским краем АО и унитарных предприятий. При осуществлении бюджетных инвестиций в уставные фонды растет кредиторская задолженность. Показатель эффективности управления финансовыми вложениями в Приморском крае является одним из самых худших среди субъектов Федерации. Но в настоящее время осуществляется экономическая санация этих предприятий.

— Почему всегда большие вопросы вызывает реализация громких инвестиционных проектов в особых экономических режимах?

— Край несет финансовые обязательства по созданию до 2020 года инфраструктуры: ТОР "Михайловский" – не менее 2,2 млрд рублей, ТОР "Надеждинская" – около 2 млрд рублей. Перечень мероприятий по развитию ТОР зафиксирован в планах-графиках, утверждаемых Минвостокразвития России по согласованию с администрацией края.

Как отметил Олег Кожемяко, ввиду несогласованности действий администрации Приморского края и федеральными структурами, принятие решений по реализации проектов резидентами ТОР и обеспечение их инфраструктурой было отдано на уровень "Корпорации развития Дальнего Востока". Из-за чего нарушены графики выполнения работ, государством не выполнены обязательства по строительству объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Инфраструктурные обязательства Приморского края выполнены на всего на 66,36%. В целом создание инфраструктуры ТОР "Надеждинская" завершено, резидентам предоставляются услуги водоснабжения и водоотведения, к площадкам построена дорога. Расходы краевого бюджета за 2016-2018 годы составили 778,86 млн рублей.

Проблемный объект – станция очистки (обезжелезивания) воды, строительство которой до настоящего времени не завершено. Губернатором дано поручение КГУП "Приморский водоканал" по расторжению контракта с недобросовестным подрядчиком ООО "ССВ". Проектная документация будет доработана с учетом новых современных технологических решений.

Сложная ситуация с объектами инфраструктуры для резидентов ТОР "Михайловский". Расходы краевого бюджета на создание инфраструктуры площадки за 2016-2018 годы составили 994,94 млн рублей. Вместе с тем не завершено строительство двух дорог из пяти. Не закончен в установленные сроки ремонт существующих дорог, которыми пользуются не только резиденты площадки, но и местные жители. Крайне медленно ведется создание объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

— Что делается в рамках поддержки малого и среднего бизнеса?

— В целях снижения налогового бремени по инициативе был принят краевой закон, предусматривающий уменьшение в два раза ставок по налогу по упрощенной системе налогообложения для впервые зарегистрированных предпринимателей. Принят региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию", в 2019 году на его финансирование предусмотрено 458,6 млн рублей. Проект предусматривает создание микрофинансовой организации для малого бизнеса с кредитами по ключевой ставке ЦБ РФ, пополнение Гарантийного фонда, а также субсидирование лизинговых платежей.

Совместно с "Корпорацией МСП" в Приморском крае запущена программа выращивания для крупных заказчиков, таких, как "Интер-РАО", РЖД, ДЭК, "Ростелеком", "Примавтодор", ДВФУ. За 2018 год число договоров приморских предпринимателей с крупнейшими заказчиками увеличилось с 500 до 1200. Запущена программа Центра развития экспорта для вывода предприятий края на внешние рынки. За 2019 год будет обеспечено заключение экспортных контрактов для 100 новых экспортеров.

— Традиционно депутаты интересуются, что делается в социальной сфере?

— В 2018 году на капитальный ремонт дошкольных учреждений выделена субсидия из средств краевого бюджета в размере 30 млн рублей. В государственной программе "Развитие образования" приняли участие 12 муниципальных образований: в 39 детских садах заменены деревянные оконные блоки, выполнен капитальный ремонт кровли и благоустройство прилегающих территорий. Самое большое количество отремонтированных дошкольных учреждений в Арсеньеве — 15, в Михайловском муниципальном районе — 8. На капитальный ремонт кровли, окон и санитарно-гигиенических помещений в общеобразовательных организациях Приморского края выделена субсидия в размере 128 млн рублей

— Губернатор также рассказал, как решается проблема обманутых дольщиков?

— В прошлом году при активной поддержке администрации Приморского края введены в эксплуатацию три проблемных многоквартирных дома по ул. Кипарисовой, 2, Зейской, 14, и Завойко, 4 во Владивостоке. В результате 500 семей получили свои квартиры. В 2019 году запланирован ввод в эксплуатацию двух долгостроев по ул. Грибоедова, 46 и проспекту Красного Знамени, 158, в результате будут восстановлены имущественные права 310 граждан. В целях достройки данных домов проведена докапитализация АО "КРЖС" для привлечения его в качестве генподрядной организации.

— В целом, СМИ отмечают, что доклад был принят депутатами, даже из оппозиционных фракций?

— Вызывает удовлетворение системный подход губернатора к решению проблем. Про 700 разрушенных мостов говорят давно, но никто не занимался вопросом их ремонта столь системно. На восстановление дорожной инфраструктуры выделяется 19 млрд рублей. Все основные болевые точки, которые есть в Приморье, отмечены – губернатор держит руку на пульсе. Сложная ситуация на БОРе, оборонных предприятиях, где сократился госзаказ – он этим занимается. Правильная кадровая политика проводится в учреждениях образования и здравоохранения. Отдельно отмечено, что те миллиарды, которые направляются на привлечение новых работников, пойдут именно по назначению, а не будут распределяться между существующим персоналом. Мы приняли по инициативе Олега Кожемяко корректировки в региональное законодательство. Теперь важнейшие департаменты будут возглавлять непосредственно вице-губернаторы.

Грамотный подход – вместо непонятной "прослойки" заместители высшего должностного лица региона превращаются в непосредственно выполняющих и отвечающих за результаты чиновников.

Олег Кожемяко высказал немало критических замечаний. Видно, что человек глубоко погружен в проблематику, видит, как выправить ситуацию и немало для этого делает.