Прием документов от кандидатов на праймериз ЕР в Приморье завершается 30 апреля

В настоящее время в списке зарегистрированных кандидатов 10 фамилий

Предварительное голосование. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Заявочная кампания по участию в предварительном голосовании партии "Единая Россия" на дополнительных выборах в Законодательное собрание Приморского края по одномандатному округу № 19 (Находкинский городской округ) и в Думу города Владивостока по одномандатному округу № (Первомайский район города) близится к завершению в Приморье. В настоящее время в списке зарегистрированных кандидатов 10 фамилий, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии ЕР.

На предварительное голосование на довыборы в краевой парламент заявились Павел Ситдиков, Оксана Володина, Ирина Наумова и Андрей Кузнецов. В борьбу за мандат депутата Думы административного центра Приморья готовы вступить в случае победы по итогам праймериз Наталья Беленцева, Максим Кашпаров, Даниил Красковский, Александр Шурыгин, Мария Лагунова и Анатолий Кепчиков.

Еще одну кандидатуру для включения в список участников ПГ рассмотрят в понедельник, 29 апреля, на заседании оргкомитета по проведению предварительного голосования на довыборах в Законодательное собрание, то есть за день до завершения заявочной кампании на праймериз. И уже в эту субботу, 27 апреля, во Владивостоке пройдут первые дебаты между претендентами на место в городском представительном органе власти.

Подготовка к предварительному голосованию теме временем проходит еще на трех территориях Приморского края – в Уссурийском городском округе, Дальнереченском городском округе и Октябрьском районе, где также 30 апреля завершается прием документов для участия в праймериз по определению кандидатов, которые будут выдвинуты на выборы в муниципальные думы нового созыва. С начала старта процедуры предварительного голосования там приняты 60 заявлений от граждан. Лидером по количеству кандидатур является Дальнереченск – 30 человек. В Уссурийске и Новопокровке – соответственно 8 и 22 кандидатов.

Напомним, "Единая Россия" – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. Единый день предварительного голосования состоится 26 мая. На нем будут определены кандидаты от партии на выборах 8 сентября 2019 года.