Опасную для человека инфекцию обнаружили в двух хозяйствах в Приморье

Заболевание передается через молоко зараженных коров или через молочные продукты

Корова. Фото: ИА PrimaMedia

Бруцеллез крупного рогатого скота выявили в двух личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории Октябрьского района Приморья. Инфекция опасна для человека и передается через молоко зараженных коров или через молочные продукты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Бруцеллез обнаружили у коров в селах Полтавка и Константиновка. На территории района ввели карантин.

При заболевании бруцеллезом поражаются нервная и сердечно-сосудистая системы, а также костно-суставной аппарат, иногда могут проявляться психические расстройства. Болезнь длится в среднем три месяца, но может затягиваться до двух лет и более. Стойкие остаточные явления после перенесенного бруцеллеза могут привести к инвалидности. Бруцеллез при беременности может способствовать ее преждевременному прерыванию.

Передача микробов может произойти при употреблении сырого необеззараженного молока или молочных продуктов, полученных от коров неблагополучного по бруцеллёзу хозяйства.

Напомним, что в апреле 2019 года случаи бруцеллеза зарегистрированы в двух личных подсобных хозяйствах Хорольского района. Ранее случаи бруцеллеза в Приморье были зарегистрированы в апреле 2018 года на территориях Хорольского, Пограничного и Октябрьского районов.