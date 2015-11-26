"Китайские истории" по-сингапурски: Смешение кулинарных традиций от шеф-повара Кена Линга

Шеф-повар ведущих ресторанов азиатского города-государства дал во Владивостоке гастрономический ужин

Гастрономический ужин в ресторане Китайские истории. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

В ресторане современной китайской кухни "Китайские истории" (ул. Светланская, 83) прошел гастрономический ужин именитого сингапурского шеф-повара Кена Линга. Смешение азиатских кулинарных традиций вкупе с яркими блюдами традиционной сингапурской кухни продолжило коллаборацию рестораторов Владивостока и азиатского города-государства — господин Линг представил блюда, одно из которых является визитной карточкой ресторанов крупнейшей в Сингапуре ресторанной группы TungLok Group, сообщает ИА PrimaMedia.

Шеф-повар Кен Линг в ресторанном бизнесе свыше 30 лет, из них 22 года — в команде TungLok Group, которая владеет и управляет более чем 35 ресторанами Юго-Восточной Азии.

Лин присоединился к TungLok Group в 1997 году и руководил кулинарными командами различных заведений Группы, в том числе My Humble House в Сингапуре и Пекине.

Рестораны под его руководством не раз получали награды престижных премий, среди которых World Gourmet Summit, Hospitality Asia Platinum Awards, Five-Star Diamond Awards.



Сингапурский шеф-повар Кен Линг. Фото: Китайские истории

В настоящее время Кен Лин отвечает за кухню роскошного ресторана аутентичной кантонской кухни TongLe Private Dining, расположенного во вращающейся башне OUE Tower — туристической достопримечательности Сингапура.

Шеф-повар Кен Лин: "Для нашего гастрономического ужина в "Китайский историях" мы выбрали самые свежие морепродукты во Владивостоке. Признаться, я был удивлен их разнообразию и качеству, особенно прекрасному камчатскому крабу.

Мне, как и любому человеку, влюбленному в гастрономию, было важно вкусно накормить гостей, выбрать для них понятные вкусовые сочетания, при этом постараться представить яркие блюда сингапурской кухни. Лишь одно блюдо присутствует в меню флагманских ресторанов нашей сети в Сингапуре. Остальные — были созданы специально для гастрономического ужина в ресторане во Владивостоке.

Вместе с шеф-поваром "Китайских историй" Джереми Как Хоу мы попытались найти эту золотую середину и мне кажется, что у нас получилось.

Мне очень нравится готовить. Я наслаждаюсь тем, что делаю и всегда хочу доставить это удовольствие своим гостям".



Трилогия камчатского краба. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Гастрономический ужин включал в себя пять подач с аперитивом — от закусок с камчатским крабом, до традиционных блюд сингапурской и южно-азиатской кухонь.

Первым блюдом стала "Трилогия Камчатского краба" — набор из трех сытных закусок — с мясом камчатского краба как доминантой в каждой. Краб на особым образом маринованном томате, с лимонным желе и каплей васаби; краб в оболочке из жареных баклажанов, украшенный манго; краб на прижаренной традиционной пшеничной булочке маньтоу.

Ярким представителем дальневосточной кухни стал поджаренный палтус на подушке из шпината с кислым соусом из древесных грибов.

Особую прелесть и дополнительные вкусовые оттенки придал выжаренный имбирь, а кисловатый-острый соус из шиитаке очень тонко подчеркивал вкус палтуса.

Каре ягненка с баклажанами (хит в одном из ресторанов TungLok Group) подавалось с карамелизированным луком Ярким вкусовым оттенком стал далеко не очевидный в данном блюде соус на основе мяты и лемонграсса,



Четвертым блюдом гастрономического ужина стал традиционный для азиатской кухни цыпленок в соусе из черного перца. Нежное мясо на подушке из жаренного картофеля со специями было украшено слайсами дегидрированного чеснока. Наиболее понятные из курсов для российского потребителя вкусы грамотно усилены соусом из черного перца на устричной основе.



Десерт на гастрономическом ужине в ресторане "Китайские истории". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Настоящим откровением стал десерт. Кокосовый сорбет, мини-кексы с добавлением растертого в порошок чая матча, воздушный банановый мусс на подушке из мандаринового желе идеально дополнили друг друга.

Прекрасно сбалансированный по вкусу десерт с большой вероятностью войдет в обновленное меню "Китайских историй".

Команда ресторана "Китайские истории" успешно сотрудничает с ресторанной группой TungLok Group уже более года и планирует вновь привозить именитых азиатских шеф-поваров.