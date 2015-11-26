«Леолет» празднует во Владивостоке 2 года полетов

Специально к празднику в аэровокзале открылась фотовыставка, посвящённая дальневосточному леопарду
Общество 17:40
"Леолёт". Фото: пресс-служба АК "Россия"

2-летие "Леолета" во Владивостоке авиакомпания "Россия" и АНО "Дальневосточные леопарды" отпраздновали открытием грандиозной выставки, посвящённой сохранению редкого вида животного.

26 апреля воздушную гавань Приморья посетил "Леолёт" — самолёт авиакомпании "Россия", которому в этом году исполняется два года. "Леолёт" — совместный проект АНО "Дальневосточные леопарды" и авиакомпании "Россия". Boeing 777-300 с изображением дальневосточного леопарда был представлен в 2017 году в рамках Года экологии в РФ. Первый рейс по маршруту Москва — Владивосток пятнистый самолёт совершил 2 марта 2017 года.

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На сегодняшний день "Леолёт" "России" совершил свыше 900 рейсов и побывал в городах Черноморского побережья, Красноярске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Магадане, Санкт-Петербурге, Анталье, Ларнаке и многих других местах. "Леопардовая" ливрея, приковывающая к себе заинтересованные взгляды, — яркий и эффективный способ привлечения общественного внимания к вопросу сохранения редких видов диких животных. Каждое появление "Леолёта" в небе, при взлете или заходе на посадку — очередное напоминание о том, что мы не одни и только все вместе сможем помочь и защитить грациозных хищников.

Праздник "Леолёта" продолжился и в терминале аэропорта — в аэровокзале открылась фотовыставка (0+), посвящённая дальневосточному леопарду. Масштабная экспозиция позволит пассажирам познакомиться с леопардом поближе, увидеть его фотографии, сделанные в дикой природе, а также узнать о работе, которая ведется в нашей стране для сохранения редкого вида животного.

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"Такая выставка и "Леолет" – прекрасная возможность продемонстрировать гражданам России и всего мира успехи по сохранению дальневосточного леопарда, — отметил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк. — История насчитывает не так много примеров такой успешной работы по сохранению животных. К началу 21 века дальневосточный леопард почти исчез, оставалось всего около 35 особей на юго-западе Приморья. Создание национального парка "Земля леопарда" и комплекс природоохранных мер позволило значительно увеличить популяцию, в 2018 году в России была зафиксирована 91 взрослая особь и 22 котенка. Это действительно позитивный пример того, что все мы должны знать и чем должны гордиться".

Директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк

Директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк. Фото: ФГБУ "Земля леопарда"

Усилиями АНО "Дальневосточные леопарды" и ФГБУ "Земля леопарда" удалось увеличить численность леопардов в России. По результатам фотомониторинга, за 2018 год на территориях ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова была зафиксирована 94 взрослые особи дальневосточного леопарда и 22 котёнка. В ходе анализа полученных данных стало известно, что значительно увеличилось количество самок — это подтверждает наметившуюся ранее устойчивую тенденцию роста популяции.

"За последние годы численность дальневосточных леопардов увеличилась втрое, — сообщила генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало. – У нас большая материнская популяция, около 40 самок, за счет этого животные расселяются также в приграничном Китае и в Северной Корее. Мы ведем активные переговоры с этими странами о сохранении дальневосточных леопардов на их территории. Вместе с тем рост популяции — наша с вами общая заслуга, потому что спонсоры фонда "Дальневосточные леопарды" – авиакомпания Россия, "Газпромбанк", "Газпром", компания "СОГАЗ" и другие – это компании, услугами которых мы все пользуемся. И я хочу сказать большое спасибо, что помогаете нам в деле сохранения природы".

Генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало

Генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало. Фото: ФГБУ "Земля леопарда"

У всех жителей и гостей Владивостока есть возможность стать посетителями выставки — фотоэкспозиция будет расположена в самом центре аэровокзального комплекса в течение нескольких недель.

Проведение подобных мероприятий — это яркий и эффективный способ привлечения общественного внимания к вопросу сохранения редких видов диких животных.

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