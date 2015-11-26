Молодые артемовцы отправились служить в ряды вооруженных сил РФ (ФОТО)

День призывника с размахом отметили в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма

В Артеме на площади у мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войне, торжественно отметили День призывника. Будущие защитники Родины вместе с ветеранами высадили аллею молодых деревьев рядом с мемориалом.

По традиции городское мероприятие собрало школьников, студентов, призывную молодежь, военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, представителей подростковых военно-патриотические клубов.

Перед началом мероприятия к центральному входу мемориала "Вечный огонь" подошла делегация официальных лиц: врио вице-губернатор Приморья Олег Мельников, глава Артемовского городского округа Александр Авдеев, заместитель председателя ЗАКСа Приморского края Сергей Кузьменко, военный комиссар Приморского края Николай Тригубко, председатель краевого Совета ветеранов войны, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Дмитрий Григорович.

Были возложены цветы и венки к мемориалу, также салютная группа произвела залпы из стрелкового оружия. Прошло уже почти 74 года, как окончилась Великая Отечественная война. Но до сих пор звенящим эхом не затихают в людских душах отголоски той жестокой битвы.

День призывника с размахом отметили в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма День призывника с размахом отметили в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма День призывника с размахом отметили в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма День призывника с размахом отметили в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма День призывника с размахом отметили в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма День призывника с размахом отметили в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма День призывника с размахом отметили в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма День призывника с размахом отметили в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма День призывника с размахом отметили в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма День призывника с размахом отметили в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма День призывника с размахом отметили в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма День призывника с размахом отметили в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 12

Из Артёма на фронт ушло 11000 жителей, 2836 артёмовцев навечно остались на полях сражений, не дожили до Победного дня.

Светлые имена 1764 (тысячи семисот шестидесяти четырёх) наших земляков хранят для потомков плиты этого мемориального комплекса.

С напутственными словами к будущим защитникам Родины на торжественном построении у мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войне, выступили представители общественности, военного комиссариата, Думы АГО и глава Артемовского городского округа Александр Авдеев.

"Для каждого мужчины служба в рядах Вооруженных сил – это хорошая школа, пройдя которую на многое впоследствии меняются взгляды, по-иному понимаешь такие понятия как Родина, семья, Отечество", – обращаясь к призывной молодежи сказал глава Артемовского городского округа Александр Авдеев, – служба в Вооруженных Силах всегда была почетным делом, и вы хорошо должны это понимать. Да, вам будет нелегко в первые дни и даже месяцы воинской службы, но вы должны справиться со своими трудностями и стать настоящими защитниками".

Затем призывниками выдали военные билеты и молодые артемовцы отправились служить в ряды вооруженных сил РФ.

День призывника с размахом отметили в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма День призывника с размахом отметили в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 2

Кроме этого, в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в знак бесконечной благодарности людям, отстоявшим мир, молодёжь нашего города запустила в небо голубей, как символ мира на земле.

Кульминационным моментом встречи поколений стала высадка деревьев в "Сквере Победы" в городском парке. Парни, которые только готовятся встать в ряды Российской армии, вместе с официальными лицами и ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, высадили аллею с молодыми березками.