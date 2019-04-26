Названа дата открытия большого торгового центра совсем рядом с "Зеленым углом"

Состав арендаторов известен, в ТЦ уже работает детский развлекательный центр

Новый торговйый центр "Ладыгина" откроется 27 апреля во Владивостоке. Фото: МОЛЛЫ.ру

Еще одна окраина Владивостока обзавелась собственным торгово-развлекательным центром. Фактическое открытие нового ТЦ на улице Ладыгина во Владивостоке состоится уже в эту субботу, 27 апреля, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказал представитель агентства недвижимости "Бизнес Метры" — компании, которая занимается поиском арендаторов для ТЦ "Ладыгина" — в торговом центре сданы в аренду свыше 90% площадей. В эту субботу состоится техническое открытие – для посетителей будет доступен большой выбор магазинов.

Общая площадь объекта составляет 12,5 тыс. кв.м. На прилегающей территории предусмотрена парковка на 97 машиномест.

В цокольной части здания, где сейчас пока продолжаются строительные работы, расположился гипермакет "Реми". По словам собеседника ИА PrimaMedia, он откроется примерно через два месяца.

На первом этаже в эту субботу заработают магазины "Бубль Гум" и "Чудодей". Также среди заявленных арендаторов – сеть аптек "OVita", пиццерия "Pizzaiolo", магазин японской косметики и бытовой химии "Japonica", детская парикмахерская "Воображуля".

На втором этаже с 10 апреля работает большой детский развлекательный центр с батутами, лабиринтом и другими аттракционами.

Как сообщил представитель агентства недвижимости, застройщиком объекта является компания ООО "Ладыгина", но в то же время у трех этажей – разные собственники (кто именно являются собственниками ТЦ, пока неизвестно).

Сегодня торговые площади в ТЦ "Ладыгина" арендаторам предлагают по 2 тыс рублей за 1 кв. м.

Отметим, что для 71-го микрорайона, одного из самых неразвитых в городе по уровню торговой и досуговой инфраструктуры, появление собственного торгово-развлекательного центра — большое событие. По разнообразию предложения "Ладыгина" приближен к другому популярному ТРК — "Черемушки", хотя и значительно уступает ему площадью, и в нем нет таких видов досуга, как кинотеатр и боулинг. Тем не менее, жители Нейбута и Ладыгина смогут удовлетворить свои потребности в товарах и сервисе в одном месте. Наряду с этим заход в микрорайон таких мощных игроков, как "Реми", представляет серьезную угрозу местным придомовым магазинам.

Официальное открытие торгового центра состоится летом – предположительно, в июле.