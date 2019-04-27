Рейтинг составила социологическая служба Gallup

Чад. Фото: Википедия

Выяснилось, в каких странах люди наиболее несчастны. Рейтинг составила социологическая служба Gallup.

Также социологи определили страны с самым счастливым населением. Исследование осуществлялось в 143 странах мира в 2018 году. В опросах участвовали свыше 150 тысяч человек.

Респонденты рассказывали как о своих позитивных впечатлениях, о том, насколько часто они испытывают радость, так и о негативных событиях и переживаниях.

Индекс отрицательных эмоций оказался наиболее высоким в Африке и на Ближнем Востоке. Лидерами по количеству несчастливого населения стали стали Чад и Нигер.

Что касается счастливых людей, то по их количеству безоговорочными лидерами стали страны Латинской Америки. На первом месте Парагвай, на втором — Панама. Третье место у Гватемалы, четвертое заняла Мексика, пятое — Сальвадор. В десятку также вошли Колумбия, Эквадор и Гондурас.

Герман Штакеншнейдер