Медведев поручил изменить график работы школ и детских садов

Учреждения перейдут на "семейный" режим

Тематическое изображение. Фото: Мария Оленникова

Глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение профильным ведомствам подготовить предложения по изменению графика работы школ и детских садов. Учреждения должны перейти на "семейный" режим.

Поручение премьер-министра прозвучало в адрес Минздрава, Минпросвещения и Минкультуры по итогам форума "Национальные проекты — этап "реализация".

Медведев дал указание проанализировать практику регионов по установлению режимов работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений по "семейному графику".

"Внесите в правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях совершенствования графиков работы указанных учреждений",— говорится в адрес ведомств в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Там отмечено, что от министерств Медведев также ждет предложения о механизмах публичного обсуждения графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений и качества их работы. Срок исполнения поручения — до 1 июля 2019 года.

Анна Кольцова