Центр Владивостока снова перекроют: по каким улицам в воскресенье не проехать

Движение на центральных улица остановят для прохождения пасхального крестного хода
Общество 19:32
Центральные улицы снова перекроют. Фото: pixabay.com

Движение и парковка автомобилей будут временно ограничены 28 апреля в связи с празднованием Пасхи. С 12 до 13 часов по Океанскому проспекту пройдет традиционный крестный ход от Собора Покрова Пресвятой Богородицы (Покровский парк) до площади Борцов революции, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Движение автотранспорта будет ограничено на следующих участках автомобильных дорог:

— по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-я Морская;

— по улице Светланской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Октябрьской;

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

— по улице Фонтанной: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

— по улице Семеновской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;

— по улице Пологой: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом;

— по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

— по улице Уткинской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом.

Объезд будет организован по улицам 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Западная, Светланская, Суханова, Уборевича.

Напомним, после крестного хода на центральной площади столицы Дальнего Востока пройдет праздничный молебен, выступят фольклорные коллективы Владивостока и Приморского края, будут работать локальные площадки, пройдет флешмоб "Славянский хоровод".

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