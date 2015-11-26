«Луч» - «Авангард»: долгожданный матч состоится на территории противника

Курская команда подошла к этой встрече в статусе фаворита, "Лучу" предстоит серьезный поединок

"Луч" встретится с "Авангардом" на территории противника. Фото: Мария Бородина

Долгожданная встреча "Луча" с курским "Авангардом" пройдет 28 апреля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба "Луч". Матч состоится на территории противника — местом событий станет стадион "Трудовые резервы" в Курске.

На сегодняшний день "Луч" занимает 14-е место в турнирной таблице. В его активе – 40 очков, тогда как позиции "Адмирала" на порядок сильнее. Курские футболисты расположились на 14-ом месте турнирной таблицы с 51 очками.

Примечательно, что 12 из 17 выездных матчей "Луча" заканчивались ничьей. По прогнозам букмекеров, подобный исход матча вероятен и на этот раз. Ставки на то, что команда из Владивостока не проиграет, с коэффициентом около 2,1 и на ничью в этом матче — с коэффициентом около 3,4.

Отметим, владивостокские футболисты не могут забить гол противнику уже четыре игры подряд. При этом матч первого круга во Владивостоке завершился победой "Луча" со счетом 1:0.

Букмекеры делают ставки на курскую команду. Однако в семи последних личных встречах в ФНЛ "Луч" одержал четыре победы, и три встречи завершились ничьей.