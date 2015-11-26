«Луч» - «Авангард»: долгожданный матч состоится на территории противника

Курская команда подошла к этой встрече в статусе фаворита, "Лучу" предстоит серьезный поединок
Спорт 12:22
"Луч" встретится с "Авангардом" на территории противника. Фото: Мария Бородина

Долгожданная встреча "Луча" с курским "Авангардом" пройдет 28 апреля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба "Луч". Матч состоится на территории противника — местом событий станет стадион "Трудовые резервы" в Курске.

На сегодняшний день "Луч" занимает 14-е место в турнирной таблице. В его активе – 40 очков, тогда как позиции "Адмирала" на порядок сильнее. Курские футболисты расположились на 14-ом месте турнирной таблицы с 51 очками.

Примечательно, что 12 из 17 выездных матчей "Луча" заканчивались ничьей. По прогнозам букмекеров, подобный исход матча вероятен и на этот раз. Ставки на то, что команда из Владивостока не проиграет, с коэффициентом около 2,1 и на ничью в этом матче — с коэффициентом около 3,4.

Отметим, владивостокские футболисты не могут забить гол противнику уже четыре игры подряд. При этом матч первого круга во Владивостоке завершился победой "Луча" со счетом 1:0.

Букмекеры делают ставки на курскую команду. Однако в семи последних личных встречах в ФНЛ "Луч" одержал четыре победы, и три встречи завершились ничьей.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Международный турнир по самбо "Мемориал Юрия Потапова" пройдет во Владивостоке

футбол Луч-Энергия футбольный клуб, Владивосток

"Луч" уступил в домашнем матче клубу "Сочи" с минимальным счетом

24 апреля, 22:20

«Тигры» против «барсов»: владивостокский «Луч» принимает весенних лидеров ФНЛ - «Сочи»

24 апреля, 15:50
Подарили частичку тепла: «Владхлеб» поздравил пациентов онкогематологического центра
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia