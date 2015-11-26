Международный турнир по самбо «Мемориал Юрия Потапова» пройдет во Владивостоке

На ковер выйдут около 200 ведущих самбистов из 20 российских регионов, Европы и Азии
Спорт 15:40
Международный турнир по самбо "Мемориал Юрия Потапова". Фото: предоставлено Федерацией самбо Приморского края

Сильнейшие самбисты из 15 стран приедут во Владивосток на 22-й международный турнир по самбо (12+) среди мужчин и женщин категории "А" "Мемориал Юрия Потапова". Ареной зрелищных схваток станет спортзал в корпусе S кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском. Соревнования будут проходить 27 и 28 апреля, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации самбо Приморского края.

Турнир посвящен памяти Юрия Потапова — первого президента Приморской федерации самбо и дзюдо, вице-президента Всероссийской федерации самбо. Соревнования проводятся во Владивостоке с 1998 года, первые три года они проходили в статусе всероссийских, после чего их статус был повышен до международных.

На ковер выйдут около 200 ведущих самбистов из 20 российских регионов, Европы и Азии. Свое участие подтвердили спортсмены из Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Финляндии, Южной Кореи. Приморский край на правах принимающей стороны выставит двойной состав сборной спортсменов.

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Практически в каждой весовой категории будет участвовать до пяти самбистов, входящих в основной и юниорский составы сборной команды России, что придаст турниру еще большую конкуренцию, а зрители смогут увидеть много ярких и бескомпромиссных поединков. Мужчины и женщины выступят в девяти весовых категориях. В этом году впервые будут разыграны награды среди мужчин по боевому самбо в пяти весовых категориях.

Победители и призеры турнира получат медали и дипломы, а также памятные призы. Спортсменам, занявшим первые места, будет присвоено звание "Мастера спорта международного класса".

Начало поединков ежедневно в 10.00, торжественное открытие 27 апреля в 16.00. Вход для зрителей свободный.

Афиша

Афиша. Фото: предоставлено Федерацией самбо Приморского края


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