Цены на путевки в Египет тают на глазах

В этом году стоимость путевок в Египет упала на 20%
Общество 04:40

Уже сейчас по оценке туроператоров спрос на туры в Египет в России увеличился в 3,5 раза. В первую очередь, по оценке экспертов, он вырос из-за доступных предложений. Вследствие этого цены на путевки начали снижаться, сообщает АТОР.

С января по апрель текущего года число запросов на отдых в Египет выросло в несколько раз. Ряд экспертов связывают это с пакетными турами через Каир, которые появились еще в апреле 2018 года. А также с предложением в начале 2019 года по поводу стыковочных перелетов с пересадкой в Анталье.

Специалисты говорят, что слухи о скором открытии чартерных перелетов на популярные курорты умножили спрос. Такой вид авиаперевозок должны возобновить уже в сентябре–октябре 2019 года.

Из-за конкуренции туроператоры вынуждены снижать цены. В этом году стоимость путевок в Египет упала на 20% по сравнению с 2018 годом. И если раньше путевка в Египет обходилась в 112 тысяч рублей, то сейчас цена составляет до 90 тысяч на двоих.

Карина Красилова

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