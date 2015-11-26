Один из самых молодых дрифтеров в мире дебютирует в РДС-Восток

16-летний Денис Сорокопуд сразится на этапе с взрослыми пилотами

Денис Сорокопуд на показательных выступлениях в рамках РДС-Восток. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток

Самый молодой дрифтер страны – 16-летний Денис Сорокопуд примет участие в десятом сезоне РДС-Восток. Напомним, юбилейный сезон РДС-Восток (0+) стартует в субботу, 11 мая, на "Примринге", сообщили ИА PrimaMedia в оргкомитете соревнований.

На данный момент Денис Сорокопуд является одним из самых молодых пилотов в этой дисциплине в мире. В кулуарах о нём давно говорили, как о самом перспективном и молодом пилоте, который вот-вот примет участие в гонках. Несколько раз спортсмен участвовал в показательных заездах во время этапов РДС-Восток. Теперь же, получив лицензию, Денис допущен к официальным соревнованиям и сразится с более опытными (и взрослыми!) гонщиками. Но, похоже, его это не страшит: в РДС-Восток Денис Сорокопуд знает всех и всё, ведь на протяжении 10 лет существования Российской дрифт-серии он не пропустил ни одного соревнования во Владивостоке.



Денис Сорокопуд. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток

"Дрифт начался для меня с детства. Это были первые соревнования РДС во Взрослом парке в Артёме, я там был с отцом, мы пришли, как простые зрители, — говорит гонщик РДС-Восток Денис Сорокопуд, — с того момента я не пропустил ни одного домашнего этапа. На выездных соревнованиях не был, а во Владивостоке и Артёме посещал абсолютно все. Но именно на том, первом соревновании, возникло желание участвовать. С годами всё к этому шло, постоянно говорил себе — хочу туда, хочу туда. Мы с отцом всё время ходили на соревнования, спрашивали у команд, пилотов — как, что, когда".



Денис на соревнованиях РДС во Взрослом парке, г. Артём. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток

Только мечтами дело не ограничилось. В довольно раннем возрасте Денис Сорокопуд начал тренироваться, хотя говорит, что за руль гоночной машины попал почти случайно.

"Я был в детском лагере на "Примринге", и, среди прочего, в программу лагеря входил прокат за рулём гоночного автомобиля известного гонщика Ильи Фёдорова. Я сел, проехал два круга, пятачок покрутил. Илья сказал: "Вроде едешь, вроде получается". С того момента возникло желание чего-то большего. Мы спросили, можно ли тренироваться дальше – Илья не отказал. Параллельно я смотрел видео на YouTube. У меня там все видео пересмотрены, какие только есть! Сначала я просто смотрел и изучал японские названия. Потом смотрел, как надо ехать, как правильно руль крутить ну и так далее. Всегда смотрел, как ездит Макар Черныш, меня впечатляет его стиль езды, то количество дыма, которое он выдаёт. Очень зрелищно!"



Тот самый первый памятный проезд Дениса в машине Ильи Фёдорова. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток

Последние два года помимо одиночных заездов Денис тренировал и парный дрифт, не боясь брать в соперники не только действующих пилотов, но даже и своего тренера.

"Я много катался на тренировках, в парных заездах, в том числе и с действующими пилотами – с Алексеем Передереем, Алексеем Линьковым, Александром Ветровым и даже с моим тренером – Ильёй Фёдоровым. Но я не смотрю, кто за рулём – тренер, не тренер, мне всё равно. У меня всегда было желание проехать ближе и желание делать много дыма, как у Макара Черныша. Где-то даже намеренно всё делаю, чтобы больше дыма пустить, это зрелищно!



Денис Сорокопуд и Макар Черныш. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток

На самом деле до сих пор не могу осознать, что я поеду в РДС-Восток. Были долгие разговоры, решения. Сейчас я рад, что моя цель близка. Буду выступать на сотом "Чайзере". Мы его немного доработали – установили башбар (конструкция из труб, выполняет роль силового бампера – прим. ред.), новую турбину поставили, покрасили, расширения новые купили, сейчас меняем мотор, будет стоять 1-JZ. Моим первым авто был "Чайзер" с таким двигателем, и как-то мы не хотим ничего в этом плане менять".

Спортивные начинания сына активно поддерживает его отец – Алексей Сорокопуд. Подчас он выступает и в роли тренера, и в роли механика. На первых официальных соревнованиях такая поддержка будет нелишней.



Денис Сорокопуд. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток

"В день соревнования на трибунах будут друзья, родственники, а рядом будет мой отец. Во время соревнований он будет в техпарке, у него функция помогать как механик. Радует, что он уверен во мне, говорит: "Едь, как едешь".

Позитивно оценивает шансы на успешный дебют и Дмитрий Семенюк, один из организаторов РДС-Восток.



Денис Сорокопуд и Дмитрий Семенюк. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток

"Я много видел Дениса на тренировках, он достаточно уверен в себе", — говорит один из организаторов РДС-Восток, тренер Дмитрий Семенюк, — возможно, это связано с тем, что молодые ребята более бесстрашные. И потом он всё впитывает, тренируется немного, но очень быстро прогрессирует, и в этом плане он имеет преимущества перед старшими пилотами: пока взрослые спортсмены говорят, что всё умеют, Денис слушает и всё выполняет. Не буду его ни с кем сравнивать, стараюсь никогда не проводить параллелей, но думаю, что дебютный этап пройдёт для него неплохо. Он точно не будет в конце, 100%!"



Денис Сорокопуд с японскими пилотами серии D1. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток

Поддержать дебютанта и поболеть за лучших пилотов Дальнего Востока можно будет уже 11 мая на открытии юбилейного дрифт-сезона РДС-Восток. Добавим, на соревнования можно приезжать с друзьями или всей семьей. За дрифт-баттлами зрители наблюдают с комфортных трибун, а в перерывах между заездами можно провести время в тусич-зоне, где расположен фуд-корт с богатым выбором еды и напитков, магазин сувенирной продукции, а также организованы развлечения от партнёров мероприятия.

Начало тренировок в 10.00, одиночные заезды стартуют в 11.30, а парные заезды начнутся в 14.00.