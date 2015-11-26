1 мая во Владивостоке будет изменена схема движения автобусов

Это связано с проведением демонстрации, посвященной Празднику Весны и Труда
Общество 13:40
1 мая во Владивостоке будет изменена схема движения автобусов. Фото: ИА PrimaMedia

1 мая во Владивостоке с 07.00 до 15.00 будет изменена схема движения автобусов. Это связано с проведением демонстрации, посвященной Празднику Весны и Труда, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как сообщили в городском управлении транспорта, с 07.00 до 15.00 автобусы, следующие со стороны площади Луговой, на "Авангарде" будут сворачивать направо, разворачиваться на кольце улицы Шефнера и двигаться в обратном направлении.

Автобусы, следующие в этот же промежуток времени с "Маяка", будут разворачиваться на Посьетской и следовать в обратном направлении по улице Бестужева.

Автобусы, чьи маршруты пролегают от Первой и Второй речки в сторону центра и железнодорожного вокзала, с 07.00 до 15.00 в районе торгового центра "Клевер Хаус" будут поворачивать налево и двигаться в обратном направлении по Океанскому проспекту. Изменения будут введены в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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