ДЭК взыскала с должников Приморья более 450 млн рублей

Энергетики рекомендует оперативно решать вопросы о погашении задолженности, не доводя дело до суда

Квитанция. Фото: ИА PrimaMedia

Более 450 млн рублей удалось взыскать специалистам "Дальэнергосбыт" с должников Приморского края в первом квартале в результате проведенной работы по взысканию задолженности. Более 30 млн руб по исполнительным документам, а более 420 млн рублей в результате досудебной работы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДЭК.

С начала года юристами "Дальэнергосбыта" через суд было получено более 9 тысяч исполнительных документов в отношении потребителей-физических лиц. При этом должники, в отношении которых энергетики были вынуждены обращаться в суд, обязаны были выплатить не только сумму основного долга, но и оплатить государственную пошлину, пени и исполнительный сбора.

Также для воздействия на злостных неплательщиков применяют и досудебные меры воздействия — рассылку долговых квитанций, уведомлений на отключения от электроснабжения, автодозвон, адресную работу с неплательщиками.

Энергетики рекомендует должникам оперативно решать вопросы о погашении задолженности, не доводя дело до судебных разбирательств. В случае, если нет возможности оплатить всю задолженности сразу, энергетики предлагают заключать соглашения о реструктуризации. По вопросам погашения и реструктуризации задолженности необходимо обращаться в офисы обслуживания "Дальэнергосбыта".