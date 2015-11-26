Kids Fashion Day во ВГУЭС: от конкурса дефиле до фестиваля театров моды

Мероприятие завершило VI неделю моды University Pacific Style Week во Владивостоке

Kids Fashion Day во ВГУЭС. Фото: предоставлено организаторами

Kids Fashion Day – самый нежный и трогательный день VI недели моды University Pacific Style Week. Детской моде и творчеству отвели большое количество мероприятий: конкурс дефиле, фестиваль детских театров моды, показ детской одежды от дизайнеров и партнеров недели моды и финал конкурса "Юная фотомодель", сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Руководитель театра моды "Пигмалион" ВГУЭС, организатор Kids Fashion Day Ирина Худякова рассказала, что в конкурсе дефиле приняли участие 88 моделей в четырех возрастных группах: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, от 14 лет и старше.

Kids Fashion Day во ВГУЭС. Фото: предоставлено организаторами Kids Fashion Day во ВГУЭС. Фото: предоставлено организаторами Kids Fashion Day во ВГУЭС. Фото: предоставлено организаторами Kids Fashion Day во ВГУЭС. Фото: предоставлено организаторами Kids Fashion Day во ВГУЭС. Фото: предоставлено организаторами Kids Fashion Day во ВГУЭС. Фото: предоставлено организаторами 1 / 6

"Конкурс дефиле был придуман для юных талантов в сфере модельных профессий. От участников требовалось показать членам жюри классическое дефиле", – уточняет Ирина Худякова.

По условиям конкурса все модели были одеты в белые футболки и синие джинсы. На ногах обувь безопасная по возрасту: самые маленькие модели обували туфли без каблука, для участниц самой старшей группы наоборот – непременное условие каблук высотой от 9 см.

Пока шел подсчет голосов членов жюри для зрителей был подготовлен показ одежды бренда Minirina. Стоит отметить, что с первого раза выявить победителей не удалось – некоторые участницы получили одинаковое количество судейских голосов. По правилам конкурса все участницы еще раз вышли на подиум для демонстрации своего мастерства.

Председатель жюри конкурса дефиле, ведущая международных программ в "Женской академии", основательница первого модельного агентства на Дальнем востоке Fast Model и продюсерского центра "Портфолио" Светлана Дронина объяснила плюсы работы в модельной сфере с малых лет:

"Модельный бизнес развивает человека в разных направлениях и может дать большие возможности. Опыт публичных выступлений поможет ребенку в будущем без робости отвечать на уроках, а потом проходить собеседование на работу или кастинги на проекты. Перед началом конкурса дефиле я сказала, что победителем будет не тот, кто выиграет, а тот, кто приобретет опыт и сможет им правильно воспользоваться".

Итоги конкурса дефиле можно посмотреть здесь.

На следующей день зрители увидели фестиваль детских театров моды – костюмированное шоу в стиле дефиле, театрализованный показ коллекций одежды, смыслом которого является показать и рассказать, что на Дальнем Востоке есть талантливые модели и дизайнеры. Всего было представлено девять коллекций одежды.

Kids Fashion Day во ВГУЭС. Фото: предоставлено организаторами Kids Fashion Day во ВГУЭС. Фото: предоставлено организаторами Kids Fashion Day во ВГУЭС. Фото: предоставлено организаторами 1 / 3

"Мы представили коллекцию, посвященную пяти океанам. К фестивалю мы готовились весь год, шили костюмы и придумывали постановку", – прокомментировала участница театра моды "Элли" Ксения Волчкова.

Победителями стали: 1 место – Театр моды "Пигмалион", коллекция "Турбулентность"; 2 место – Творческий коллектив "Вдохновение", коллекция "Загадка Друидов"; 3 место – Студия моды "Шанс", коллекция "Time qo up".

Следующим в рамках фестиваля прошел показ детской одежды от дизайнеров и партнеров. Авторы состоявшихся брендов представили новые коллекции детской одежды для детей и подростков.

Kids Fashion Day во ВГУЭС. Фото: предоставлено организаторами Kids Fashion Day во ВГУЭС. Фото: предоставлено организаторами Kids Fashion Day во ВГУЭС. Фото: предоставлено организаторами 1 / 3

Завершающее событие – финал конкурса "Юная фотомодель". Члены жюри подвели итоги фотовыставки.

Результаты.

Гран-При фестиваля получила Адриана Евдокимова, приз зрительских симпатий достался Софии Лощининой. Принцессой фестиваля стала Адель Арлюкова.



Гран-При фестиваля получила Адриана Евдокимова. Фото: предоставлено организаторами

"Я была очень рада, узнав, что стала "Принцессой фестиваля". Модельным искусством я занимаюсь уже 4 года и достаточно часто выступаю на сцене. Для меня было неожиданно выиграть в данной номинации, я приятно удивилась", – прокомментировала Адель Арлюкова.

Kids Fashion Day завершил VI неделю моды University Pacific Style Week во Владивостоке.