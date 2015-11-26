Kids Fashion Day во ВГУЭС: от конкурса дефиле до фестиваля театров моды

Мероприятие завершило VI неделю моды University Pacific Style Week во Владивостоке
Общество 16:08
Kids Fashion Day во ВГУЭС. Фото: предоставлено организаторами

Kids Fashion Day – самый нежный и трогательный день VI недели моды University Pacific Style Week. Детской моде и творчеству отвели большое количество мероприятий: конкурс дефиле, фестиваль детских театров моды, показ детской одежды от дизайнеров и партнеров недели моды и финал конкурса "Юная фотомодель", сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Руководитель театра моды "Пигмалион" ВГУЭС, организатор Kids Fashion Day Ирина Худякова рассказала, что в конкурсе дефиле приняли участие 88 моделей в четырех возрастных группах: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, от 14 лет и старше.

1 / 6

"Конкурс дефиле был придуман для юных талантов в сфере модельных профессий. От участников требовалось показать членам жюри классическое дефиле", – уточняет Ирина Худякова.

По условиям конкурса все модели были одеты в белые футболки и синие джинсы. На ногах обувь безопасная по возрасту: самые маленькие модели обували туфли без каблука, для участниц самой старшей группы наоборот – непременное условие каблук высотой от 9 см.

Пока шел подсчет голосов членов жюри для зрителей был подготовлен показ одежды бренда Minirina. Стоит отметить, что с первого раза выявить победителей не удалось – некоторые участницы получили одинаковое количество судейских голосов. По правилам конкурса все участницы еще раз вышли на подиум для демонстрации своего мастерства.

Председатель жюри конкурса дефиле, ведущая международных программ в "Женской академии", основательница первого модельного агентства на Дальнем востоке Fast Model и продюсерского центра "Портфолио" Светлана Дронина объяснила плюсы работы в модельной сфере с малых лет:

"Модельный бизнес развивает человека в разных направлениях и может дать большие возможности. Опыт публичных выступлений поможет ребенку в будущем без робости отвечать на уроках, а потом проходить собеседование на работу или кастинги на проекты. Перед началом конкурса дефиле я сказала, что победителем будет не тот, кто выиграет, а тот, кто приобретет опыт и сможет им правильно воспользоваться".

Итоги конкурса дефиле можно посмотреть здесь.

На следующей день зрители увидели фестиваль детских театров моды – костюмированное шоу в стиле дефиле, театрализованный показ коллекций одежды, смыслом которого является показать и рассказать, что на Дальнем Востоке есть талантливые модели и дизайнеры. Всего было представлено девять коллекций одежды.

1 / 3

"Мы представили коллекцию, посвященную пяти океанам. К фестивалю мы готовились весь год, шили костюмы и придумывали постановку", – прокомментировала участница театра моды "Элли" Ксения Волчкова.

Победителями стали: 1 место – Театр моды "Пигмалион", коллекция "Турбулентность"; 2 место – Творческий коллектив "Вдохновение", коллекция "Загадка Друидов"; 3 место – Студия моды "Шанс", коллекция "Time qo up".

Следующим в рамках фестиваля прошел показ детской одежды от дизайнеров и партнеров. Авторы состоявшихся брендов представили новые коллекции детской одежды для детей и подростков.

1 / 3

Завершающее событие – финал конкурса "Юная фотомодель". Члены жюри подвели итоги фотовыставки.

Результаты.

Гран-При фестиваля получила Адриана Евдокимова, приз зрительских симпатий достался Софии Лощининой. Принцессой фестиваля стала Адель Арлюкова.

Гран-При фестиваля получила Адриана Евдокимова

Гран-При фестиваля получила Адриана Евдокимова. Фото: предоставлено организаторами

"Я была очень рада, узнав, что стала "Принцессой фестиваля". Модельным искусством я занимаюсь уже 4 года и достаточно часто выступаю на сцене. Для меня было неожиданно выиграть в данной номинации, я приятно удивилась", – прокомментировала Адель Арлюкова.

Kids Fashion Day завершил VI неделю моды University Pacific Style Week во Владивостоке.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

От средневековья до Африки: "Пигмалион" во Владивостоке удивил взрывом дизайнерских идей

Показы, выставки, фотоконкурсы — интересные события Недели моды во Владивостоке

конкурс красоты конкурс творческий ВГУЭС, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
«Rоман над облаками» с авиакомпанией «Россия»: путь к призам стал еще проще
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia