Российские ученые создали материал, смертельный для микробов. Открытие поможет совершить прорыв в медицине.
Наноматериал с антибактериальными свойствами был создан сотрудниками Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН). Чтобы создать такой материал, исследователи пошли по пути изменения структуры вещества.
Ученые открыли способ получать вертикально-ориентированные пластинчатые наночастицы при низкой температуре. Это позволяет разместить больше наночастиц на единицу площади.
Как пояснил один из авторов изобретения Иван Меренков, этот процесс похож на строительство высотного здания. К тому же в результате изменения положения наночастиц материал обладает антибактериальными качествами.
В качестве одной из перспективных сфер его применения названа медицина. В частности, материал можно будет использовать в качестве антибактериального покрытия медицинских инструментов. Кроме того, у данного материала есть и другие полезные свойства. Например, при облучении электронами он начинает излучать свет.
Герман Штакеншнейдер