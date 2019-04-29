Российские ученые создали материал, смертельный для микробов

Открытие поможет совершить прорыв в медицине
Общество 16:00
Ученые создали новый материал. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Российские ученые создали материал, смертельный для микробов. Открытие поможет совершить прорыв в медицине.

Наноматериал с антибактериальными свойствами был создан сотрудниками Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН). Чтобы создать такой материал, исследователи пошли по пути изменения структуры вещества.

Ученые открыли способ получать вертикально-ориентированные пластинчатые наночастицы при низкой температуре. Это позволяет разместить больше наночастиц на единицу площади.

Как пояснил один из авторов изобретения Иван Меренков, этот процесс похож на строительство высотного здания. К тому же в результате изменения положения наночастиц материал обладает антибактериальными качествами.

В качестве одной из перспективных сфер его применения названа медицина. В частности, материал можно будет использовать в качестве антибактериального покрытия медицинских инструментов. Кроме того, у данного материала есть и другие полезные свойства. Например, при облучении электронами он начинает излучать свет.

Герман Штакеншнейдер

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