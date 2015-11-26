"Примсоцбанк" занял 41 место в рейтинге самых медийных Банков по итогам марта 2019 года

Уровень медиаиндекса вырос на 228% в сравнение с прошлым рейтингом с участием банка

"Примсоцбанк" занял 41-ю строчку рейтинга упоминаемости российских банков в СМИ в марте 2019 года, опубликованного на Banki.ru. Уровень медиаиндекса вырос на 228% в сравнение с прошлым рейтингом с участием банка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

"Значительный рост числа упоминаний в СМИ во многом обусловлен 25-летием "Примсоцбанка". Юбилей стал важным событием во всех регионах присутствия банка, особенно на Дальнем Востоке", — сообщили в пресс-службе ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".

Рейтинг был сформирован на основе медиаиндекса и отражает как количественное, так и качественное присутствие "Примсоцбанка" в информационном поле. Он зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания и других параметров. Учтены публикации в базе СМИ "Медиалогия", насчитывающей более 50 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Ознакомиться с рейтингом можно на сайте Banki.ru, в разделе "Исследования".