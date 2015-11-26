Три нарушения ПДД, за которые проще всего лишиться водительских прав

Водители часто в таких ситуациях ведут себя легкомысленно

Мигалка. Фото: Pixabay.com

Многие водители привыкли к тому, что лишиться прав можно в случае серьезного нарушения правил дорожного движения (ПДД). Однако есть ряд статей, по которым лишиться прав очень легко. Это подтверждали многочисленные примеры. Давайте разберемся, что это за ситуации.

Неудачный объезд ямы

Известно, что статья 12.15 КоАП (пункт 4) предусматривает лишение водительских прав на срок от 4-х до 6 месяцев за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. На эту "удочку" очень легко можно попасться. Например, если водителю необходимо объехать крупную яму на дороге, с пусть даже небольшим выездом на "встречку". Если такой маневр увидит инспектор ДПС, то он несомненно вами заинтересуется. Эксперты дают совет — при виде ямы стараться сбавить скорость до минимума, и проехать по наименее глубокой части ямы, не выезжая на "встречку" и не касаясь "сплошной".

Поворот через двойную сплошную

Как говорят, согласно статистике за 2018 год, это нарушение вошло в число лидирующих, за которые лишали водительских прав. И правда водитель часто грешат выездом через двойную сплошную. Если экипаж ДПС все-таки оказались поблизости, то наказание неминуемо.

Сэкономил на парковке

Многие водители, стремясь сэкономить на парковке, закрывают гос.номер визитками, чтобы не попасть в объектив камер. Однако, если в спешке забыть снять с номера бумажку, которая закрывает хотя бы одну цифру на номере, можно серьезно "встрять". Статья 12.2.2 предусматривает за умышленно нечитаемый номер лишение от 1 до 3-х месяцев.