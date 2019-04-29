Россияне активно скупают подержанные китайские автомобили

Спрос на них в первом квартале 2019 года увеличился на 4%
Экономика 21:55
За рулем. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Россияне активно скупают подержанные китайские автомобили. Спрос на них в первом квартале 2019 года увеличился на 4%.

Как сообщили эксперты аналитического агентства "Автостат", с января по март 2019 года российские автолюбители купили 17,5 тысяч подержанных китайских автомашин. Самой продаваемой моделью среди бэушных авто из Поднебесной является кроссовер Chery Tiggo. За первые три месяца этого года данную машину купили 1,9 тысяч россиян. Этот результат превышает прошлогодние показатели данной модели на три с лишним процента.

На втором месте среди самых востребованных у россиян китайских автомашин с пробегом оказался седан Lifan Solano. В январе-марте 2019 года эта машина разошлась в количестве 1,5 тысяч штук. На третьем месте кроссовер Lifan X60. Подержанные экземпляры данной модели приобрели 1,4 тысяч россиян (рост 13,5%).

Четвертое и пятое места занимают компактный внедорожник Great Wall Hover H3 и Geely Emgrand – 1,3 и 1,2 тысяч авто с пробегом, реализованных в России. В первую десятку также попали две модели Chery — Bonus/Very и Amulet, две модели Geely – MK и MK Cross, а также Great Wall Hover H5.

Герман Штакеншнейдер

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