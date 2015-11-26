Симпатия Львов, изменения у Скорпионов и физкультура для Водолеев: гороскоп на 4 мая

Астрологический прогноз на субботу от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНАМ рекомендуется больше общаться с миром животных и растений, работать на даче, просто гулять по лесу. Пообщайтесь с детьми: они будут рады вашему участию в своих делах и играх.

Это время благоприятно для тех ТЕЛЬЦОВ, кто остается собой в любых условиях, не боится встретиться с сопротивлением, если того требует ситуация. Прекрасный день для приобщения к искусству, общения с друзьями, участия в соревнованиях.

У БЛИЗНЕЦОВ удачное время для совершения крупных покупок. Поездки, совершенные в компании, обещают быть на редкость приятными. Позаботьтесь о мире и согласии в семье.

РАКАМ важно уделить время построению планов на лето. Не подавляйте свои желания: наоборот, позвольте себе помечтать, выразите все, что чувствуете. Хорошо переносить на бумагу то, что вас волнует: в виде слов или, еще лучше, рисунка.

Расположение планет располагает ЛЬВОВ к проявлению симпатии, к сближению со значимыми для них людьми. Следует обратить пристальное внимание на любую идею, которая возникнет в этот день. Повторяющийся сон свидетельствует о том, что у вас есть какая-то неразрешенная проблема или дело, которое нужно сделать.

ДЕВАМ в делах, касающихся денег, показано использовать свои разнообразные способности. Не позволяйте другим руководить вашими действиями, если вам это не нравится. День обучения и, в каком-то смысле, сдачи экзаменов – самых разнообразных.

У ВЕСОВ растет потребность жить проблемами окружающих: пребывать в такое время в одиночестве – преступление по отношению к друзьям и близким! Удача особенно благоволит тем, чья сфера деятельности связана с риском или выступлениями на публике.

У СКОРПИОНОВ перемены во внутреннем мире повлекут за собой и внешние изменения. Ваше чутье поможет вам извлечь пользу из неоднозначных ситуаций. Звезды пророчат успех и вдохновение путешественникам и научным работникам.

Некоторым СТРЕЛЬЦАМ придется отвечать за все, что происходит вокруг. В личной жизни перемены к лучшему: можно смело строить планы на будущее, заключать брачные союзы. Младшие родственники ждут более активного внимания к своим делам.

КОЗЕРОГИ, будьте внимательны на дорогах. Могут произойти знакомства, которые изменят к лучшему ваше финансовое положение. Но не будьте слишком серьезны! Прислушайтесь к себе: что могло бы доставить вам сегодня радость и удовольствие?

ВОДОЛЕЯМ рекомендуются физические нагрузки, общение с единомышленниками. Некоторые из вас явно забыли о необходимости сотрудничества для личного и профессионального роста! Если у вас есть любимый человек — позаботьтесь о вашем совместном досуге.

В личной жизни РЫБ начинается новый этап. Можно попробовать делать несколько дел сразу, совмещать работу, общение и развлечения. Некоторые почувствуют необходимость в поддержке друзей.