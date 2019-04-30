Впервые за историю оштрафованный россиянин доказал, что не оскорблял Путина

Житель Новгородской области обжаловал решение суда

Оштрафованный за оскорбление власти житель города Малая Вишера Новгородской области обжаловал решение суда.

Напомним, после вступления в силу нового закона об оскорблении власти, россиянин стал первым, кого оштрафовали по новой статье и соответственно первым, кто это решение обжаловал.

Однако в суд пока апелляция не поступала, пишет Интерфакс.

Житель Новгородской области считает, что его обвинили зря, так как в его действиях нет состава административного правонарушения. Защита также уверена, что действия обвиняемого не носили хулиганский характер. Мужчина всего лишь высказал свое мнение относительно некоторых вопросов, которые представляют очевидный общественный интерес.

Ранее жителя Новгородской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он разместил в интернете две записи с информацией, "которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ". Конкретно было опубликовано неуважение к главе России.

За это предусматривается штраф от 30 до 300 тысяч рублей и административный арест на срок до 15 суток. Арест предусмотрен в случае, если нарушение совершено повторно.

Карина Красилова