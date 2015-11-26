Во Владивостоке мобильный интернет показал высокую стабильность

Измерения производились на сетях 3G и 4G, в том числе в период повышенной загрузки сети
Общество 10:18
Телефоны. Фото: https://pixabay.com

По итогам независимого исследования качества интернет-доступа Владивосток попал в число крупных российских городов, жители которых пользуются мобильным интернетом с высокими пользовательскими характеристиками. Тестирование сети проводилось информационно-аналитическим агентством TelecomDaily (г. Санкт-Петербург) в апреле 2019 года в рамках ежегодного спецпроекта "Качество связи", сообщает ИА PrimaMedia.

Измерения производились на сетях 3G и 4G, в том числе в период повышенной загрузки сети, на специальном оборудовании с применением смартфонов в составе измерительного комплекса TEMS Investigation. Тесты были сделаны в движении, на специально оборудованном автомобиле. Общая протяженность маршрута, который пролегал через деловой центр, жилые районы и промышленную застройку, составила более 120 км.

Как показали измерения, средняя скорость в сети 3G "Билайн" во Владивостоке составила 8,3 Мбит/с при максимальной 28,5 Мбит/с, что недалеко от теоретического предела технологии DC-HSPA (42,2 Мбит/с). Такая скорость позволяет абонентам вполне комфортно пользоваться многими мобильными сервисами.

В 4G сети средняя скорость составила 19,1 Мбит/с, а максимальная — 106,9Мбит/с. Особое внимание в исследовании было уделено оценке скорости загрузки страниц или потери информации. Тестовая страница загрузилась успешно в 94,55% случаев, а задержка (ping) составила 189 мс.

По оценке TelecomDaily, в сравнении с 2018 годом средняя скорость в сети 4G и 3G "Билайн" во Владивостоке заметно выросла, "что позволяет обеспечивать все потребности абонента, как по просмотру контента, в том числе видео, так и "закачке" фото и видео контента в Istagram, YouTube и другие приложения".

Высокие показатели стабильности сети "Билайн" стали возможными благодаря тому, что в 2018 году на территории Владивостока и Приморского края оператор провел масштабную модернизацию сети 4G. Были модернизированы существующие и построены новые базовые станции, их общее число выросло на 27%. В настоящее время сетью 4G охвачено не менее 89% населения региона, а скорость мобильного интернета позволяет без проблем смотреть прямые трансляции, загружать онлайн игры и делиться видео в соцсетях.

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Во Владивостоке мобильный интернет показал высокую стабильность
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