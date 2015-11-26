Экс-глава Славянки опротестует обвинительный приговор

Расследование еще одного уголовного дела в отношении Нины Кучиной не двигается из-за болезни обвиняемой
Общество 10:25

Приморский краевой суд 6 мая рассмотрит апелляционную жалобу на приговор экс-главе Славянского городского поселения. Согласно судебному решению Нина Кучина была признана виновной в превышении должностных полномочий при заключении контрактов на ремонт поселковых дорог, сообщает ИА PrimaMedia.

Хасанский районный суд в конце января приговорил Кучину к двум годам лишения свободы условно с запретом на два года занимать должности муниципальной и государственной службы. Защита с приговором не согласилась и обратилась в апелляционную инстанцию.

Между тем, в Хасанский райсуд ранее поступило еще одно уголовное дело в отношении Нины Кучиной – на сей раз в превышении должностных полномочий экс-главу Славянки обвиняли из-за заключения договоров социального найма жилых помещений. Однако производство по делу было приостановлено по причине "тяжелой болезни обвиняемой, что подтверждено медицинским заключением", отметил представитель суда.

Напомним, Нина Кучина занимала должность главы Славянки с 2010 по 2015 год.

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