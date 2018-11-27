Приморская "Ночь Музеев": экскурсии, выставки, театральные постановки

Музей им. Арсеньева и Приморская картинная галерея откроют свои двери 18 мая (ИНФОГРАФИКА)

"Ночь музеев". Фото: ИА PrimaMedia

Культурные учреждения Приморья присоединятся к всероссийской акции "Ночь Музеев" (12+) в субботу, 18 мая. Стала известна предварительная программа мероприятий, которая подготовлена для жителей и гостей региона. Посетителей музея им. Арсеньева и Приморской картинной галереи ждут новые экскурсии, выставки и театральные постановки, сообщает ИА PrimaMedia.

К ежегодному проекту присоединится краевой музей имени Арсеньева, Дом чиновника Суханова, Дом путешественника Арсеньева, Приморская картинная галерея и другие учреждения региона.

Зрителей всех возрастов приглашают на долгожданные "Сказки с молоком" (0+). Как прежде, актеры прочитают сказки, художник проиллюстрирует их в режиме реального времени, а звукорежиссер дополнит истории музыкой. В этом году чтецами станут люди, известные не только во Владивостоке, но и далеко за его пределами. Это певица ЛюSea, фронтмен группы "Марлины" Денис Биндасов, вокалист квартета Ever Green Band Александр Пстыга, директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко и российская детская писательница Анастасия Орлова.

Также жители и гости города отправятся на пешеходные экскурсии (0+) с экскурсоводами, чтобы поближе познакомиться со столицей Дальнего Востока. В рамках "Ночи музеев" будут представлены новые маршруты.

Приморская картинная галерея в 12-й раз проведет акцию 18 мая с 17.00 до 00.30 под девизом "Алхимия искусства. Периодическая система музейных элементов". Специально для этой даты подготовлены костюмированные экскурсии, интерактивные программы, квесты и многое другое.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.