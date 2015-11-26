Спасатели и пожарные получили заслуженные награды (ФОТО)

370-летие пожарной охраны России широко отпраздновали в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма

Торжественное собрание, посвященное 370-летию пожарной охраны России, прошло в Артеме. Грамоты, награды и благодарственные письма лучшим сотрудниками вручил глава Артемовского городского округа (АГО) Александр Авдеев. Кроме этого, своими наградами виновников торжества за безупречное выполнение профессионального долга отметили представители Думы АГО и депутат Законодательного собрания Приморского края Игорь Шауфлер, сообщает ИА PrimaMedia.

Пожарная охрана сейчас — это сложная система, включающая в себя службу тушения пожаров и профилактических аппаратов государственного пожарного надзора, выполняющая задачу охраны от пожаров собственности и имущества граждан России. Она выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях.

Участники торжественного собрания, которое прошло во Дворце культуры, посмотрели видеоролик, посвященный образованию пожарной охраны в России. Затем глава Артемовского городского округа Александр Авдеев поздравил работников службы охраны со знаменательной датой и вручил наиболее отличившимся благодарственные письма и почетные грамоты, а также наградил лучших работников 19-го отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю заслуженными наградами от Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

"Нередко при ликвидации различных чрезвычайных ситуаций пожарные рискуют своей жизнью, спасая жизни других людей. Сегодня современные условия жизни общества способствуют росту числа пожаров и размеров социально-экономических последствий от них. Огромный урон природе наносят ежегодно лесные и торфяные пожары. Все мы с вами знаем, к каким последствиям привела прошедшая бесснежная зима в Приморье, практически ежедневно и по несколько раз в день огнеборцам приходится выезжать на тушение пожаров. Пожары стали настоящим бедствием для человечества. Это заставляет специалистов постоянно искать новые более совершенные средства и методы борьбы с пожарами", — сказал Александр Авдеев.

По его словам, администрация Артемовского городского округа находится в тесном взаимодействии с органами пожарной охраны. Ведется большая профилактическая работа по недопущению пожаров, созданы отряды добровольцев по их тушению.

"Мы понимаем, что борьба с пожарами — это всеобщее дело, и без активной позиции граждан эффективно бороться с огненной стихией невозможно. Мне хочется сегодня от всей души поздравить вас с трехсот семидесятилетием пожарной охраны, выразить вам искреннюю благодарность за ваш нелегкий, героический труд, умение рисковать и готовность в любую минуту прийти на помощь тем, кому она так необходима", — сказал Александр Авдеев.

370-летие пожарной охраны России широко отпраздновали в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма 370-летие пожарной охраны России широко отпраздновали в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма 370-летие пожарной охраны России широко отпраздновали в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 3

Также слова поздравления сказал депутат Законодательного собрания Приморского края Игорь Шауфлер. По его словам, профессия огнеборца во все времена считалась особенно почетной и славной. Это путь мужественных и самоотверженных людей.

"Вы каждый день проявляете мужество и отвагу, занимаясь своим делом. Вы готовы в любую минуту прийти на помощь. Совместная работа депутатов и пожарной охраны позволяет поддерживать пожарную безопасность в Приморском крае на должном уровне. Уверен, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет плодотворным", — сказал Шауфлер.

По словам заместителя начальника ФГКУ "19 отряд ФПС по Приморскому краю" Максима Терещенко, огнеборцы Артемовского городского округа оснащены современной техникой и экипировкой, чтобы быстро реагировать на происшествия и прибывать на место пожара через несколько минут после поступления сигнала о возгорании.

"Со своими задачами мы справляемся хорошо. За год на территории Артемовского городского округа происходит в среднем около 500 пожаров. Это праздничное мероприятие – отличный повод собраться всем вместе в неформальной обстановке и получить заслуженные награды. Хотел бы отметить, что в данный момент у нас 20% личного состава – это молодые специалисты, которые пришли к нам работать совсем недавно. Мы стараемся сделать так, чтобы вновь пришедшие повышали квалификацию для продвижения по карьерной лестнице. Словом, молодежь у нас обеспечена всем необходимым для комфортной работы", — сказал Максим Терещенко.

Лучшим отличившимся сотрудникам и ветеранам пожарной охраны вручили награды и ценные подарки. В завершении праздничного мероприятия состоялся праздничный концерт.

Также на запасном футбольном поле за Дворцом культуры угольщиков прошла техническая выставка пожарно-спасательной спецтехники АПСГ "История и современность – на страже безопасности людей!".