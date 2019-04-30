Россиян пообещали защитить от агрессивных коллекторов

На защиту должников встанет МВД РФ
Общество 17:50
Должников защитят от агрессивных коллекторов. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Россиян пообещали защитить от агрессивных коллекторов. На защиту должников встанет МВД РФ.

В ведомстве собираются разработать федеральный закон, который будет предусматривать ответственность за агрессивные действия коллекторов по выбиванию долгов из россиян.

В МВД уточнили, что законопроект защитит права физических лиц при возврате просроченной задолженности. Также чиновники намереваются запретить выдавать населению микрозаймы через интернет без предоставления паспорта.

В министерстве внутренних дел подчеркнули, что идентификация гражданина, берущего кредит, должна производиться в обязательном порядке. Напомним, что в начале месяца стало известно о том, что судебные приставы смогут возбуждать дела против недобросовестных коллекторов, нарушивших права должников, при совершении этих действий за год и более до открытия дела.

Никифор Зуев

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