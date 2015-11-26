Мужской и женский залы оснащены современной сантехникой из антивандальных материалов (ФОТО)

Общественный туалет на набережной Спортивной гавани откроется во Владивостоке 1 мая. Фото: Анастасия Котлярова

В День весны и труда, 1 мая, во Владивостоке возобновит свою работу бесплатный общественный туалет на набережной Спортивной гавани. На объекте уже завершены все строительные работы, в том числе и по устройству сети наружной канализации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

"Все работы выполнены хорошо, помещения оснащены современной сантехникой, созданы все условия для маломобильных граждан, — отметил глава Владивостока Олег Гуменюк. – Как мы и обещали, работать новый общественный туалет начнёт завтра, 1 мая".

Общественный туалет на набережной Спортивной гавани откроется во Владивостоке 1 мая. Фото: Анастасия Котлярова Общественный туалет на набережной Спортивной гавани откроется во Владивостоке 1 мая. Фото: Анастасия Котлярова Общественный туалет на набережной Спортивной гавани откроется во Владивостоке 1 мая. Фото: Анастасия Котлярова Общественный туалет на набережной Спортивной гавани откроется во Владивостоке 1 мая. Фото: Анастасия Котлярова 1 / 4

Напомним, что реконструкция объекта была проведена в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". В туалете были полностью демонтированы старый кафель, штукатурка и сантехника. Строители капитально отремонтировали все помещения и провели новые коммуникации.

Новый общественный туалет предполагает два зала – мужской и женский. Здесь установлена современная сантехника из нержавеющей стали, а также освещение. Кабинки для маломобильных граждан будут работать в обоих залах.

Общественный туалет на набережной Спортивной гавани откроется во Владивостоке 1 мая. Фото: Анастасия Котлярова Общественный туалет на набережной Спортивной гавани откроется во Владивостоке 1 мая. Фото: Анастасия Котлярова Общественный туалет на набережной Спортивной гавани откроется во Владивостоке 1 мая. Фото: Анастасия Котлярова Общественный туалет на набережной Спортивной гавани откроется во Владивостоке 1 мая. Фото: Анастасия Котлярова Общественный туалет на набережной Спортивной гавани откроется во Владивостоке 1 мая. Фото: Анастасия Котлярова Общественный туалет на набережной Спортивной гавани откроется во Владивостоке 1 мая. Фото: Анастасия Котлярова Общественный туалет на набережной Спортивной гавани откроется во Владивостоке 1 мая. Фото: Анастасия Котлярова Общественный туалет на набережной Спортивной гавани откроется во Владивостоке 1 мая. Фото: Анастасия Котлярова 1 / 8

"Все сантехническое оборудование из антивандальных материалов", — добавили в "Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа".

Напомним, что муниципальные общественные туалеты работают во Владивостоке с 2012 года. Все они оборудованы современным сантехническим оборудованием. Туалеты работают круглогодично и принимают посетителей бесплатно.