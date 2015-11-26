Общественный туалет на набережной Спортивной гавани откроется во Владивостоке 1 мая

Мужской и женский залы оснащены современной сантехникой из антивандальных материалов (ФОТО)
Общество 19:59
Общественный туалет на набережной Спортивной гавани откроется во Владивостоке 1 мая. Фото: Анастасия Котлярова

В День весны и труда, 1 мая, во Владивостоке возобновит свою работу бесплатный общественный туалет на набережной Спортивной гавани. На объекте уже завершены все строительные работы, в том числе и по устройству сети наружной канализации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

"Все работы выполнены хорошо, помещения оснащены современной сантехникой, созданы все условия для маломобильных граждан, — отметил глава Владивостока Олег Гуменюк. – Как мы и обещали, работать новый общественный туалет начнёт завтра, 1 мая".

1 / 4

Напомним, что реконструкция объекта была проведена в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". В туалете были полностью демонтированы старый кафель, штукатурка и сантехника. Строители капитально отремонтировали все помещения и провели новые коммуникации.

Новый общественный туалет предполагает два зала – мужской и женский. Здесь установлена современная сантехника из нержавеющей стали, а также освещение. Кабинки для маломобильных граждан будут работать в обоих залах.

1 / 8

"Все сантехническое оборудование из антивандальных материалов", — добавили в "Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа".

Напомним, что муниципальные общественные туалеты работают во Владивостоке с 2012 года. Все они оборудованы современным сантехническим оборудованием. Туалеты работают круглогодично и принимают посетителей бесплатно.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Видовые, ротонда и велопарковка: светлое будущее ждет сопку Бурачка во Владивостоке

Общественный туалет за 12 млн рублей распахнет двери во Владивостоке к майским праздникам

В центре Владивостока заработали бесплатные туалеты

благоустройство Администрация города Владивостока

Более 250 саженцев высадили волонтеры во Врангеле в рамках V «Экомарафона»

29 апреля, 18:50

ЕР проверит качество благоустройства городской среды в Приморье

24 апреля, 16:50
Для будущих поколений: газовики поддерживают дендрарий в Уссурийске
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia