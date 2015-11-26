На выдвижение от партии претендуют 13 кандидатов

В Единой России завершен прием заявлений на предварительное голосование. Фото: ИА PrimaMedia

Итоговые списки кандидатов предварительного партийного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения на выборы депутатов в Законодательное собрание Приморского края по округу №19 и в Думу города Владивостока по округу №9 были утверждены региональным организационным комитетом "Единой России", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Приморское региональное отделении партии.

В первом (по довыборам в краевой парламент) 5 кандидатов: Володина Оксана Александровна, Кузнецов Андрей Владимирович, Наумова Ирина Александровна, Семина Марина Николаевна и Ситдиков Павел Сергеевич.

На выдвижение от Партии в городскую думу претендуют 8 граждан: Беленцева Наталья Валерьевна, Зяблицкая Марина Александровна, Кашпаров Максим Сергеевич, Кепчиков Анатолий Георгиевич, Красковский Даниил Денисович, Лагунова Мария Владимировна, Лёгкий Дмитрий Васильевич, Шурыгин Александр Анатольевич.

30 апреля стал заключительным днем, когда граждане могли подать заявление для участия в процедуре Партии по отбору кандидатур на выборы 8 сентября. В настоящее время участники праймериз готовы пройти дебаты, которые являются обязательным условием для каждого кандидата. Первые дебаты уже прошли на площадке, организованной в Первомайском районе Владивостока между кандидатами ПГ по довыборам в городской представительный орган в эту

субботу. Следующие дебаты запланированы на 7 мая в Находке, где встретятся участники праймериз по Заксобранию.

Как сообщила секретарь Приморского регионального отделения партии "Единая Россия" Людмила Талабаева, процедура голосования в Единый день ПГ будет организована во Владивостоке и Находке на 11 участках.

"Мы сформировали одиннадцать счетных комиссий: три из них будут работать в Единый день предварительного голосования в Первомайском районе и восемь созданы в Находкинском городском округе. Сейчас идет подготовка макетов избирательных бюллетеней, мы утвердим их после майских праздников", — рассказала она.

Напомним, "Единая Россия" – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. В этом году Единый день предварительного голосования состоится 26 мая. На нем будут определены кандидаты от Партии на выборах 8 сентября.