Не страшны ни дождь, ни слякоть: первомайское шествие начинается несмотря на непогоду

Участники праздничной демонстрации выстраиваются в колонны и готовятся к старту (Фото)
Общество 10:35
Не страшны ни дождь, ни слякоть: первомайское шествие начинается несмотря на непогоду. Фото: ИА PrimaMedia

Яркие шары, позитивные лозунги, улыбки и лучшие друзья рядом: Владивосток собирается на первомайскую демонстрацию, которая начнется уже в 11 утра, сообщает ИА PrimaMedia.

Отсутствие яркого солнца, дождливая погода, туман и сырость не лишили приморцев праздничного настроения. Тысячи жителей края собрались на главных улицах города и уже построились в колонны, чтобы совсем скоро начать движение к центральной площади. Позитивный настрой демонстранты поддерживают оригинальными и подчас курьезными лозунгами,а также яркими украшениями своих колонн. В первомайском шествии принимают участие и братья наши меньшие.

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Напомним, в шествии примут участие порядка 20 тысяч человек.По историческому центру Владивостока пройдут более 20 колонн с сотнями организаций Приморья. В связи с торжественными мероприятиями движение и парковка транспорта на центральных улицах города существенно ограничены.

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