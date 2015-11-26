Участники праздничной демонстрации выстраиваются в колонны и готовятся к старту (Фото)

Не страшны ни дождь, ни слякоть: первомайское шествие начинается несмотря на непогоду. Фото: ИА PrimaMedia

Яркие шары, позитивные лозунги, улыбки и лучшие друзья рядом: Владивосток собирается на первомайскую демонстрацию, которая начнется уже в 11 утра, сообщает ИА PrimaMedia.

Отсутствие яркого солнца, дождливая погода, туман и сырость не лишили приморцев праздничного настроения. Тысячи жителей края собрались на главных улицах города и уже построились в колонны, чтобы совсем скоро начать движение к центральной площади. Позитивный настрой демонстранты поддерживают оригинальными и подчас курьезными лозунгами,а также яркими украшениями своих колонн. В первомайском шествии принимают участие и братья наши меньшие.

Не страшны ни дождь, ни слякоть: первомайское шествие начинается несмотря на непогоду. Фото: ИА PrimaMedia Не страшны ни дождь, ни слякоть: первомайское шествие начинается несмотря на непогоду. Фото: ИА PrimaMedia Не страшны ни дождь, ни слякоть: первомайское шествие начинается несмотря на непогоду. Фото: ИА PrimaMedia Не страшны ни дождь, ни слякоть: первомайское шествие начинается несмотря на непогоду. Фото: ИА PrimaMedia Не страшны ни дождь, ни слякоть: первомайское шествие начинается несмотря на непогоду. Фото: ИА PrimaMedia Не страшны ни дождь, ни слякоть: первомайское шествие начинается несмотря на непогоду. Фото: ИА PrimaMedia Не страшны ни дождь, ни слякоть: первомайское шествие начинается несмотря на непогоду. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 7

Напомним, в шествии примут участие порядка 20 тысяч человек.По историческому центру Владивостока пройдут более 20 колонн с сотнями организаций Приморья. В связи с торжественными мероприятиями движение и парковка транспорта на центральных улицах города существенно ограничены.