Бэтмэн, минтай и веганы: как прошла первомайская демонстрация во Владивостоке

Праздничное первомайское шествие прошло по улице Светланской во Владивостоке. В нём приняли участие десятки производственных, общественных, муниципальных, организаций, а также политические партии и многие другие предприятия Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

Колонны начали выстраиваться в 9:00, от остановки Цирк до перекрестка с Уборевича. Движение демонстрантов началось в 11:00. Возглавили шествие барабанщицы Дальрыбвтуза и колона филиала Нахимовского военно-морского училища,

Всего в первомайском шествии приняли участие более 20 тысяч человек. Пасмурная погода и дождь не помешали праздничному настроению. Участники демонстрации пели песни, танцевали и поздравляли всех присутствующих. Колонны были украшены цветными шариками, флагами и транспарантами.

Почетное место в первомайском шествии заняла колонна администрации Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко, который выступил с поздравительной речью.

– Это праздник весны и честного труда. Он вызывает уважение к трудящимся. В Приморье проживает почти 2000 людей достойных трудовых наград и 200 героев

социального труда. Эти люди – богатство приморья. Своим трудом они благословляли его могущество. Мы по праву гордимся родными земляками. Мы продолжим их дело. Поздравляю вас, дорогие земляки, — сказал Олег Николаевич.

Для участия в первомайской демонстрации во Владивосток приехали представители организаций со всех уголков Приморья: Уссурийска, Арсеньева, Петрозаводска, Находки, Артема и многих других районов края.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "След в истории". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

1.05.2019