Глава Артема провел торжественный прием для ветеранов

Александр Авдеев поздравил ветеранов с наступающим праздником Победы

Александр Авдеев поздравил ветеранов с наступающим праздником Победы. Фото: Дмитрий Кучма

В канун 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне глава Артемовского городского округа (АГО) Александр Авдеев провел торжественный прием ветеранов и ветеранской общественности. Вместе за одним столом собрались участники войны и труженики тыла. Их биографии – особая страница в жизни Артема, сообщает ИА PrimaMedia.

Подвиги в военное время сегодняшних ветеранов были отмечены многими наградами, среди них Орден Отечественной войны II степени, Орден Отечественной войны I степени, медали "За Победу над Германией", Жукова Г.К., "За победу над Японией", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За боевые заслуги".

Во время торжественного приема творческие коллективы города Артема исполнили песни военных лет. Затем со словами благодарности к почетным гостям обратился глава АГО Александр Авдеев.

"Хочу вас поздравить с наступающим праздником Великой Победы и пожелать вам еще долгих лет жизни. Мы со своей стороны будем и дальше оказывать всестороннюю поддержку ветеранам, у нас в планах — начать восстановление памятников на территории округа. Уверен, что и в следующем году мы встретимся тем же составом, чтобы отметить 75 годовщину Победы", — сказал Александр Авдеев.

Александр Авдеев поздравил ветеранов с наступающим праздником Победы. Фото: Дмитрий Кучма Александр Авдеев поздравил ветеранов с наступающим праздником Победы. Фото: Дмитрий Кучма Александр Авдеев поздравил ветеранов с наступающим праздником Победы. Фото: Дмитрий Кучма Александр Авдеев поздравил ветеранов с наступающим праздником Победы. Фото: Дмитрий Кучма Александр Авдеев поздравил ветеранов с наступающим праздником Победы. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 5

Поздравления с наступающим Днем Победы в адрес участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла также прозвучали от имени представителей Думы АГО и депутата Законодательного собрания Приморского края Игоря Шауфлера.



Депутат Законодательного собрания Приморского края Игорь Шауфлер. Фото: Дмитрий Кучма

Напомним, что основные праздничные мероприятия пройдут в Артеме 9 мая пройдут сразу в нескольких местах — у памятника-мемориала артемовцам, погибшим в годы войны, в городском парке культуры и отдыха, в детском парке "Артемка" и на придворцовой площади.

Так уже в 9.00 у памятника-мемориала артемовцам, погибшим в годы войны начнется общероссийская общественно-патриотическая акция "Вахта Памяти", подразумевающая почетный караул у памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. Там же с 9.00 до 15.00 для горожан будет организован музей под открытым небом — интерактивная выставка "Они живы, пока мы помним".

В 10.00 на центральной площади Артема начнется шествие колонны "Бессмертный полк", возложение цветов, гирлянд к мемориалу и памятникам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сразу следом пройдет торжественный митинг, шествие войсковых частей и молодежи округа. В праздничной демонстрации в честь Дня победы примут участие школьники, студенты, спортсмены, представители общественных организаций.

После на придворцовой площади начнется концертная программа "День Победы". Здесь гости и участники праздника насладятся хоровым исполнением песен военных лет, выступлением творческих коллективов округа. Работа полевой кухни будет организованна у памятника-мемориала воинам-артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в районе ДКУ, и в детском парке "Артемка". На площадке за зданием ДКУ будут работать тематические фотозоны.

В 13.00 часов у памятника-мемориала воинам-артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны начнется чтение стихов о войне и Победе, а также "Вальс Победы" под духовой оркестр. С 10.00 и до самого позднего вечера в городском парке будет организованна праздничная лоточная торговля и работа летних кафе. А в детском парке "Артемка" в 12.00 начнется праздничный концерт "Нам нужен мир!" и игровая программа для детей "На привале". На стадионе "Угольщик" в 13.00 спортсмены встретятся в соревнованиях по волейболу, легкой атлетике, шахматам, хоккею, баскетболу, футболу.

Празднование продолжится и вечером. С 20.00 в городском парке горожане будут веселиться под вечернюю программу "Салют Победе!". В 22.00 всех артемовцев порадует праздничный фейерверк, после которого начнется дискотека.

На следующий день на территории авиационной базы Авиалифт по адресу ул. 1-я Западная, 27 будет организованна выставка авиационной техники времен Великой Отечественной войны. Не остались в стороне и все территориальные управления Артемовского городского округа, там для жителей микрорайонов также запланирована масса мероприятий.

Всем горожанам и гостям следует помнить об ограничении движения на участках дорог во время проведения праздничных мероприятий. Так 9 мая с 08.00 до 14.00 часов и с 20.00 до 24.00 часов будет перекрыта для движения автомобильного транспорта ул. Фрунзе от дома № 54 до № 70. Движение автомобильного и пассажирского транспорта будет осуществляться по Кирова. А также, 9 мая с 08.00 до 24.00 часов будет закрыта для движения автомобильного транспорта ул. Анисимова на участке от дома № 2 ул. Парковая до примыкания к ул. Фрунзе (городской парк).