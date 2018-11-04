Тысячи человек вышли на первомайское шествие во Владивостоке

Колонны сформировали представители трудовых коллективов, общественных организаций, политических партий (ВИДЕО)
Общество 10:46
Первомайское шествие. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Первомайское шествие, не смотря на непогоду, состоялось во Владивостоке 1 мая. На центральную улицу в специальных колоннах с шариками, флажками и транспарантами прошли трудовые коллективы, общественные организации, политические партии, спортсмены и многие другие.

По информации пресс-службы администрации Приморского края, в этом году в главной первомайской демонстрации во Владивостоке приняли участие более 20 тысяч человек, которые сформировали 18 отраслевых колонн.

После шествия для горожан был организован праздничный концерт и работа интерактивных площадок.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "След в истории". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

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