Компания Sky Travel начала возвращать деньги пострадавшим приморцам

По информации департамента туризма Приморского края, сумма ущерба составляет не менее 2 млн рублей

Деньги. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Компания Sky Travel, по вине которой более 250 жителей Приморья, в том числе детские спортивные команды, не смогли вылететь в место назначения, направила первый транш пострадавшим. Для определения полного объема ущерба, нанесенного компанией гражданам, всех приморцев, ставших заложниками действий компании, просят обратиться в правоохранительные органы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте туризма Приморского края, компания Sky Travel не является туроператором. Организация, продавая билеты, действовала от лица московского агента – компании "ТУРИНФО РФР". На сегодняшний день известно примерно о 250 пострадавших, кто заплатил деньги за билеты, но не получил их. Среди оказавшихся заложниками ситуации – и детские коллективы, не попавшие на всероссийские соревнования.

"Сейчас компания уже направила первый транш пострадавшим в размере 100 тысяч рублей, однако, по предварительным данным, сумма ущерба составляет не менее 2 млн рублей. Для составления полного перечня граждан, пострадавших от действий компании, и определения меры вины организации просим приморцев обратиться в саму компанию с претензией, а также в правоохранительные органы с заявлением о нанесении ущерба", – сообщили в департаменте.

Отметим, в данный момент правоохранители уже ведут работу по первым поступившим обращениям. Заявление можно подать в любом отделении полиции Владивостока.