Владивостоку передали полномочия по распоряжению землей

Мэрия получит от краевой администрации более 19,5 тысячи договоров аренды и около 3,7 тысячи заявлений

Владивосток. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

С 1 мая 2019 года полномочия по распоряжению земельными участками, находящимися на территории Владивостокского городского округа и государственная собственность на которые не разграничена, переданы муниципалитету. Соответствующее решение было принято руководством Приморского края и закреплено в краевом законодательстве в октябре прошлого года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

"В общей сложности мы передаем более 19,5 тысячи договоров аренды и около 3,7 тысячи заявлений, которые продолжали поступать и в последние дни. Начиная с 1 мая решения по ним принимает мэрия", – рассказала и. о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Ирина Дмитриенко.

Как сообщили в администрации Владивостока, новые заявления можно будет подать в МФЦ или напрямую в мэрию через управление по работе с обращениями граждан, расположенное по адресу: Океанский проспект, 15/3. Прием документов осуществляется с понедельника по четверг с 9.30 до 13.00 и с 13.45 до 17.00, в пятницу – с 9.30 до 13.00 и с 13.45 до 16.00. Узнать о прядке предоставления услуги можно по телефонам 8 (423) 261-44-47, 8 (423) 261-44-41, а также задав вопрос через интернет-приемную мэрии.

"Предполагаем, что очередей на подачу документов не будет, так как граждане могут подавать документы через МФЦ, которые имеют отделения во всех районах города, – отметила первый заместитель главы администрации Владивостока Ольга Козерацкая. – Процесс предоставления услуги также будет максимально оптимизирован, в том числе для соблюдения установленных законом сроков. В этом плане администрация города активно работает в составе рабочей группы, которая создана при администрации Приморского края с участием общественности, представителей бизнеса".

Чтобы граждане могли уточнить статус ранее поданного заявления, с 6 мая департамент земельных и имущественных отношений откроет специальную горячую линию. По телефонам: 8 (914) 703-41-60 и 8 (914) 703-41-59, можно будет обратиться с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, а также в пятницу с 10.00 до 16.00.