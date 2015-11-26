Владивосток торжественно встретил круизный лайнер Costa Serena

На борту судна из корейского порта Сокчо прибыли около трех тысяч пассажиров

Владивосток втретил круизный лайнер Costa Serena.. Фото: ИА PrimaMedia

Торжественная церемония приветствия пассажиров и членов экипажа лайнера Costa Serena состоялась на видовой площадке Морского вокзала Владивостока 3 мая, сообщает ИА PrimaMedia.

В 13.00 судно подошло к берегам дальневосточной столицы. На его борту из корейского порта Сокчо прибыли три тысячи туристов. Во Владивостоке они пробудут до самого вечера — лайнер отойдет от причала Морского вокзала в 23.00 и направится в Японию в порт Сакаиминато. Следующий круиз вновь начнется в Сокчо, продолжится 7 мая во Владивостоке, а далее лайнер отправится в японский порт Отару.

Costa Serena бороздит морские просторы с 2007 года по маршрутам юго-западного побережья Европы и Ближнего Востока. Это один из четырех современных круизных лайнеров итальянской компании Costa Cruises класса Сoncordia. Он насчитывает 13 палуб, связанных между собой системой стеклянных лифтов, имеет 1507 кают, способных вместить до 3617 пассажиров, пять ресторанов и 13 баров, включая сигарный и коньячный, бассейн, детские аттракционы и другую инфраструктуру, соответствующую круизному судну такого уровня. Оформлен лайнер в античном стиле – изображениями и статуями греческих богов.

Напомним, в этом году город примет 15 круизных судов. Так, 30 мая у его берегов пришвартуется Costa neoRomantica, а в июле — Diamond Princess – "Алмазная принцесса", ставшая одним из первых круизных лайнеров, посетивших дальневосточную столицу.