Во Владивостоке ищут водителя фуры, скрывшегося с места ДТП в районе ТВК «Калина Молл»

Большегруз зацепил припаркованную машину
Происшествия 13:23
Фура задела припаркованный автомобиль в районе ТВК "Калина Молл". Фото: dpskontrol_125rus

Во Владивостоке ищут водителя фуры, скрывшегося 2 мая с места ДТП в районе ТВК "Калина Молл", сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на инстаграм-паблик dpslontrol_125rus.

По информации источника, фура, двигавшаяся со стороны остановки "Чайка" в сторону улицы Спортивная, зацепила машину, припаркованную возле торгового комплекса "Калина Молл". Водитель большегруза не стал останавливаться и скрылся с места аварии.

В инстаграм-паблике dpslontrol_125rus пострадавший владелец автомобиля просит откликнуться очевидцев, которые в этот момент проезжали мимо и могли бы предоставить данные с видеорегистраторов.

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