Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: знания Овнов, сигнал для Львов и знакомства Козерогов

ИА PrimaMedia публикует астрологический прогноз от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВЕН. Самое время позаботиться о более активном использовании своих знаний и навыков. Постарайтесь извлечь выгоду из того факта, что вы отличаетесь от других. Можете начать новый проект, подключив силы окружающих. Если возьметесь за дело всерьез – звезды обещают успех. Рекомендуется провести очищение энергетического тела с помощью физических упражнений, воды и дыхания. Этот активный, творческий период склоняет к поиску возвышенных радостей и разрешению запутанных ситуаций в личной жизни.

ТЕЛЕЦ. Напряженная и очень ответственная неделя. Некоторым придется осваивать новую среду обитания, другим – активно перестраивать под себя то, что их окружает. Постарайтесь соблюдать во всем чувство меры, не перенапрягаться физически. Удачно завершатся походы по магазинам и хлопоты, связанные с документами. Некоторые встретятся с последствиями поступков своих близких. Время подходит для изучения других культур, сближения с иностранцами, восстановления семейных традиций.

БЛИЗНЕЦЫ. Период сулит возможность карьерного повышения и предлагает активизировать переписку с нужными лицами. Не отказывайтесь от предложений, если они сулят перемены в профессиональной области или обновление в сфере чувств. Ищите общения с чистыми, сердечными людьми, сами старайтесь вызывать добрые чувства. Большинству окружающих будет приятно видеть вас сильными и в хорошем настроении. Ближе к выходным вас найдет интересная информация, способная внести перемены в то, что казалось уже устоявшимся.

РАК. Вам сейчас рекомендуется отдавать долги, освобождая свое сознание для более важных дел. Не увлекайтесь удовольствиями типа компьютерных игр: только в общении с другими вы в полной мере сможете раскрыть свои способности! Период подходит для совместного планирования, обсуждения текущих дел. Не стоит иметь дела с чужими вещами, а вот избавиться от своих, ставших ненужными – самое время. Перспективное время в плане преодоления сомнений. Показаны все виды физической активности: не поддавайтесь лени, этот коварный враг часто прячется под личиной любви к комфорту!

ЛЕВ. События в жизни друзей могут стать для вас предупреждением, заставят задуматься о своем образе жизни. Это может касаться финансов, работы со здоровьем или постановкой новой цели. Но начинать новые дела пока не следует. В целом, растет сфера вашего влияния среди коллег по работе, хорошее время для переговоров с влиятельными людьми. Возможна неожиданная прибыль, какая-то находка, получение письма. По возможности, приобщайте детей к искусству и самостоятельному творчеству.

ДЕВА. Большинство полны позитивной энергии и творческих планов, благодаря чему произведут благоприятное впечатление на свое окружение. Но не переутомляйтесь и следите за тем, какое действие на вас оказывают различные продукты питания и другие факторы. Поделитесь своими планами с теми людьми, чей образ мыслей внушает вам доверие, кого вы хотели бы видеть своими партнерами. Количество неприятных взаимодействий лучше свести к минимуму. Новая одежда и аксессуары позволят вам перевоплотиться, сыграть новую роль в обществе.

ВЕСЫ. Удачное время для обмена информацией. Упрочить свое положение в обществе вы сможете за счет развития в себе качеств лидера, честного предпринимателя, выполняющего обещания. Не забывайте опираться на предыдущий опыт, как свой, так и тех, кто преуспел ранее. Также эта неделя благоприятствует расширению кругозора, занятиям философией, религиозными практиками. Уделите больше внимания семье, поддержите традиции существующие в вашем роду. Если состояние здоровья вызывает некоторое беспокойство, используйте это время для поиска возможных причин.

СКОРПИОН. Если вам не нравится ваше финансовое положение — начните его постепенно менять. Намечается прорыв в работе, идеи возникают буквально из воздуха. Ваша задача – суметь воплотить то, что приходит в голову, не избегать экспериментов и сотрудничества. Решая личные или профессиональные проблемы, не запускайте дела домашние! Хорошо убирать в доме, изменять пространство под себя. Подумайте о том, чтобы пообщаться с людьми или другими источниками, которые могли бы обогатить вас духовно.

СТРЕЛЕЦ. Открываются новые возможности для карьерного роста. Подходящий период для того, чтобы заявить о себе, проявить свою индивидуальность в манере одеваться, говорить и двигаться. Готовность к сотрудничеству положительно скажется на всех делах. В то же время, постарайтесь лучше узнать своих партнеров, прежде чем доверять им важные дела и материальные ценности. Возможно, не обойтись без перемен в личной жизни, и пришла пора сделать серьезный шаг.

КОЗЕРОГ. Многие завяжут полезные знакомства, кто-то начнет задумываться о новом месте работы. Благоприятно проходят обращения к начальству, удачно пускаются в ход дружеские связи, а личная инициатива обеспечивает окончательный успех. Уделите делам достаточно внимания, но через силу сейчас лучше ничего не предпринимать. Энергия этих дней дарует вам защиту и покровительство группы, к которой вы себя относите, и предполагает отказ от некоторых прежних целей в пользу новых. В то же время, напоминаем вам, что теоретические исследования нужно обязательно подкреплять практикой.

ВОДОЛЕЙ. Повышайте свою ценность как профессионала: изучайте последние новинки в своей области, приобретайте необходимые навыки, разрабатывайте самостоятельные проекты. Хорошее время для самопознания, самосовершенствования и в духовном, и в физическом плане: подумайте о том, чтобы освободиться от вредных привычек, зависимости от других людей и использовать полученную энергию на что-нибудь действительно ценное. Если вы сильно устаете на работе, находите время полностью восстановиться после нее, занимайтесь тем, что питает и тело, и душу.

РЫБЫ. Отношения с партнерами осложнятся из-за крайней несговорчивости обеих сторон. Постарайтесь перевести все разногласия в конструктивное русло. Не жалейте сил на приобретение новых знаний: благодаря этому у вас появятся значительные преимущества. Распределите свое внимание равномерно между текущими делами, а в ситуации выбора отдайте предпочтение семейным вопросам. Советуем больше времени посвятить развитию значимых для вас отношений: больше общайтесь, откровенно говорите друг с другом обо всем, что вас волнует.