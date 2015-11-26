Автомобилистов просят с пониманием отнестись к неудобствам, работы продлятся до 1 июля

Дорогу на Борисенко во Владивостоке перекрыли на два месяца из-за ремонта теплотрассы. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке ограничено движение на участке дороги в районе Борисенко, 58, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на городской портал. Ремонтировать теплотрассу будут два месяца.

До 1 июля объехать закрытый участок можно будет только по Монтажной, Борисенко и Сахалинской. Как пояснили в ДГК, приступить к работам специалисты смогут только после завершения отопительного сезона – он заканчивается во вторник, 7 мая. Однако проезд уже закрыт.

В прошлом году из-за ремонта теплотрассы участок дороги от дома № 54а до № 60 закрывали на два месяца – с мая до июля. В энергокомпании отметили, что в этом году будет отремонтирован соседний участок.