Дорогу на Борисенко во Владивостоке перекрыли на два месяца из-за ремонта теплотрассы

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к неудобствам, работы продлятся до 1 июля
Общество 14:00
Дорогу на Борисенко во Владивостоке перекрыли на два месяца из-за ремонта теплотрассы. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке ограничено движение на участке дороги в районе Борисенко, 58, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на городской портал. Ремонтировать теплотрассу будут два месяца.

До 1 июля объехать закрытый участок можно будет только по Монтажной, Борисенко и Сахалинской. Как пояснили в ДГК, приступить к работам специалисты смогут только после завершения отопительного сезона – он заканчивается во вторник, 7 мая. Однако проезд уже закрыт.

В прошлом году из-за ремонта теплотрассы участок дороги от дома № 54а до № 60 закрывали на два месяца – с мая до июля. В энергокомпании отметили, что в этом году будет отремонтирован соседний участок.

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