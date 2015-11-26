Чудесное исцеление: раненого леопарда выпустили в просторный вольер

Долгое время его состояние оставалось стабильно тяжелым, ветеринары не рисковали давать прогнозы о его судьбе

Вылеченного леопарда выпустили в вольер. Фото: пресс-служба нацпарка "Земля леопарда"

Дальневосточный леопард, изъятый из дикой природы из-за тяжелых ран, после успешного курса лечения переехал в открытый вольер, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт нацпарка "Земля леопарда". Специалисты в будущем смогут впервые оценить охотничьи навыки пятнистого хищника, восстановление которого называют чудом.

Молодой самец краснокнижной кошки был отловлен охотнадзором у границ "Земли леопарда" 3 марта. В тяжелом состоянии он был доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "тигр""). Возраст зверя составляет около 2,5 лет. По характеру ранений было установлено, что хищник пострадал в результате столкновения с автомобилем. Содержание и лечение леопарда проводится за счет средств АНО "Дальневосточные леопарды".

После операции в марте хищника поместили в карантинный блок, где он жил почти два месяца. Долгое время его состояние оставалось стабильно тяжелым, ветеринары не рисковали давать прогнозы о его судьбе. Однако за время лечения состояние леопарда улучшилось: зверь поправился на 11 кг, раны на лапах затянулись, появилась новая шерсть, атрофированные мышцы восстановились. Закрытый бокс был уже слишком мал для выздоравливающего животного. В пятницу, 3 мая, его новым домом стал обновленный вольер Центра реабилитации.

"Восстановление леопарда от ран – настоящее чудо, добиться которого удалось благодаря высокому профессионализму ветеринаров и его собственной воле к жизни, – отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда". – Перемещение леопарда в открытый вольер в первую очередь связано с тем, что животному необходимо открытое пространство и свежий воздух. Молодому хищнику надо бегать и охотиться, восстанавливать силу и ловкость, частично утраченные во время вынужденного "постельного режима". Мы уверены, что на открытом воздухе процесс выздоровления леопарда пойдет еще быстрее".



Медосмотр пройден. Фото: пресс-служба нацпарка "Земля леопарда"

Сотрудникам Центра реабилитации пришлось адаптировать вольер площадью 5000 кв. метров для дальневосточного леопарда. В ходе масштабной стройки к ограждениям добавили крупные листы металла. Высокий забор высотой пять метров позволит исключить вероятность побега леопарда, намного более ловкого, чем его более крупный собрат тигр, на содержание которого изначально был рассчитан вольер.

"При содержании в вольере в будущем будет необходимо оценить охотничьи навыки леопарда, – подчеркнул Виктор Кузьменко, председатель правления Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других диких животных. – Важно понять, насколько успешно он может добывать пищу самостоятельно, жить в природе. И уже по результатам, успешно ли он охотится, адекватно ли реагирует на людей, будет принято решение о выпуске в дикую природу. Если он не сможет добывать пищу либо будет неадекватно реагировать на человека, тогда нужно будет принимать совместное коллегиальное решение о помещении его в неволю".

Наблюдение за хищником ведется дистанционно при помощи видеокамер. Они уже зафиксировали, что он быстро проснулся после наркоза и направился обследовать новую для него территорию.